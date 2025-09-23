Quân đội Đức tiết lộ tổn thất dự kiến từ cuộc xung đột tiềm tàng với Nga

Theo hãng tin Reuters ngày 22/9, quân đội Đức đang lên kế hoạch điều trị cho khoảng 1.000 binh sĩ bị thương mỗi ngày nếu xảy ra xung đột quy mô lớn giữa NATO và Nga.

Bác sĩ Ralf Hoffmann cho biết số binh sĩ bị thương trong một cuộc xung đột tiềm tàng sẽ phụ thuộc vào cường độ trận đấu và đơn vị quân đội nào tham chiến.

“Thực tế, chúng ta đang nói đến con số khoảng 1.000 binh sĩ bị thương mỗi ngày,” ông nói với Reuters.

Quân đội châu Âu, bao gồm cả dịch vụ y tế, đã tăng cường chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Moscow sau cuộc xung đột ở Ukraine năm 2022, cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Nước này cũng liên tục cải tiến chương trình đào tạo y tế, lồng ghép các bài học rút ra từ cuộc chiến ở Ukraine.

Berlin nhiều lần đề cập tới khả năng xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, Tướng Carsten Breuer, trước đó tuyên bố nước này phải sẵn sàng đối đầu với Moscow vào năm 2029.

Moscow nhiều lần phủ nhận mọi kế hoạch tấn công các nước NATO, gọi những cáo buộc đó là “vô lý”.

Theo RT, đầu năm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng “Đức đang trở nên nguy hiểm trở lại” sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng tiêu diệt binh lính Nga trong trường hợp xung đột.

(Theo Reuters, RT)