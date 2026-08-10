Một vật thể phát sáng bí ẩn được cho là lơ lửng bất động trên bầu trời Colorado (Mỹ) suốt nhiều giờ, làm dấy lên nhiều giả thuyết về nguồn gốc nhưng chưa có lời giải thích chính thức.

Khoảng 11h, một nhóm công nhân làm hàng rào gần New Castle, bang Colorado (Mỹ), phát hiện một vật thể màu trắng phát sáng trên bầu trời. Vật thể này được cho là vẫn ở nguyên vị trí cho đến khi nhóm rời đi vào khoảng 16h30.

Quả cầu phát sáng bí ẩn xuất hiện như thể lơ lửng giữa bầu trời Colorado trong nhiều giờ, khiến những người chứng kiến bất ngờ và bối rối.

John Smith, người quay lại hình ảnh vật thể, nói với Daily Mail rằng qua ống nhòm, ông thấy nó “hoàn toàn tròn và trong suốt, gần giống một quả cầu năng lượng”. Theo Smith, vật thể không có dấu hiệu di chuyển trong suốt thời gian nhóm công nhân làm việc.

Đáng chú ý, đây được cho là không phải lần đầu nhóm này bắt gặp vật thể bí ẩn.

Vật thể bay không xác định (UFO) đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh (Ảnh: John Smith/Facebook)

“Chúng tôi nhìn thấy quả cầu thứ hai một tuần sau đó, cách khoảng 80 km, tại một công trường khác. Tình huống hoàn toàn giống nhau. Quả cầu vẫn ở nguyên vị trí suốt cả ngày”, Smith nói.

Sau khi Smith đăng hình ảnh và video lên một nhóm Facebook, nhiều người dùng mạng xã hội đưa ra các giả thuyết khác nhau về hiện tượng này.

Một người cho rằng đây có thể là “quả cầu plasma xuất hiện vào ban ngày”, hiện tượng được nhận xét là khá hiếm.

Trong khi đó, những người hoài nghi cho rằng vật thể thực chất là một khinh khí cầu thời tiết. Tuy nhiên, Smith bác bỏ giả thuyết này.

“Nó chắc chắn không phải khinh khí cầu. Nó cao gấp khoảng 3 lần độ cao của một chiếc Boeing 747”, Smith nói.

Dù vậy, khi không có dữ liệu về kích thước và khoảng cách của vật thể, độ cao của nó không thể được xác định chỉ từ đoạn video. Vì thế, nhận định của Smith về độ cao vẫn chưa thể kiểm chứng.

Độ cao tối đa của Boeing 747 được Smith sử dụng làm mốc là khoảng 45.100 feet (13,7 km). Nếu gấp 3 lần con số này, vật thể sẽ ở độ cao khoảng 135.300 feet (41,2 km), tương đương gần 26 dặm so với mặt đất.

Trong khi đó, khinh khí cầu thời tiết thường có thể bay cao hơn 100.000 feet trước khi phát nổ. Ở khoảng cách rất xa, chúng cũng có thể tạo cảm giác như đang đứng yên trên bầu trời.

Khinh khí cầu thời tiết vốn khá phổ biến ở khu vực gần Aspen. Tuy nhiên, Smith cho rằng vật thể lần này khác với những khinh khí cầu mà nhóm từng nhìn thấy.

Scott C. Waring, người tự nhận là nhà nghiên cứu UFO, không đưa ra bằng chứng nhưng cho rằng vật thể có thể là một “quả cầu plasma” có khả năng thay đổi kích thước và hình dạng.

Waring thậm chí tuyên bố quả cầu này có khả năng thần giao cách cảm, có thể đọc suy nghĩ và lấy lại ký ức của những người công nhân. Tuy nhiên, những tuyên bố này hoàn toàn chưa được xác minh và không có bằng chứng từ hình ảnh hoặc video được công bố.

Cả hình ảnh lẫn video hiện có đều không cung cấp đủ dữ liệu để xác định thành phần, độ cao hay kích thước thực tế của vật thể. Không có cơ quan chính thức nào xác nhận đây là công nghệ ngoài Trái Đất hoặc xác định vật thể là plasma.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các hiện tượng vật thể bay không xác định tiếp tục nhận được sự quan tâm tại Mỹ.

Chính quyền Trump công bố loạt hồ sơ UFO đầu tiên được giải mật (Ảnh: Getty)

Theo bài viết, chỉ vài tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu công bố theo từng đợt hơn 450 báo cáo chính thức có niên đại từ giữa thế kỷ XX. Các tài liệu được đăng tải trên một website của Bộ Quốc phòng Mỹ để công chúng có thể tiếp cận.

Quốc hội Mỹ từng tổ chức các phiên điều trần về nguồn gốc của những vụ việc này vào năm 2022 và 2023. Năm 2022, Văn phòng Giải quyết Hiện tượng Bất thường Toàn miền (AARO) cũng được thành lập với nhiệm vụ phát hiện, xác định và quy trách nhiệm đối với các vật thể đáng chú ý.

Đến tháng 12/2023, Tổng thống khi đó là Joe Biden ký ban hành Đạo luật Công khai Thông tin về Hiện tượng Bất thường Không xác định (UAP Disclosure Act), yêu cầu thu thập, rà soát và công khai các thông tin liên quan đến những vụ chạm trán và trường hợp được báo cáo.

Nguồn: The Express