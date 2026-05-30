UAV Ukraine tập kích cảng và kho dầu ở miền nam nước Nga

Kông Anh
|

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công tàu chở dầu tại cảng Taganrog và kho chứa dầu ở thành phố Armavir của Nga.

Thống đốc vùng Rostov Yuri Slyusar thông tin trên Telegram rằng đám cháy trên tàu chở dầu và tại cảng Taganrog - thành phố khoảng 240.000 dân - do UAV Ukraine gây ra bị dập tắt, không có sự cố tràn dầu nào được báo cáo. Ông Slyusar cho biết thêm vụ tấn công khiến 2 người bị thương.

Tương tự, Thị trưởng Taganrog Svetlana Kambulova cho biết địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 27/5 và lệnh này sẽ gia hạn.

UAV Ukraine tấn công cảng và kho dầu Nga 2026: Diễn biến mới nhất - Ảnh 1.

Cuộc tấn công khác của UAV Ukraine vào kho chứa dầu ở miền nam nước Nga. (Ảnh: Exilenova Plus)

Tại vùng Krasnodar lân cận, chính quyền thành phố Armavir (dân số 185.000 người) thông tin đám cháy tại kho chứa dầu trong khu công nghiệp của địa phương được khống chế và không có thương vong.

Theo ông Slyusar, gần 50 máy bay không người lái bị bắn hạ trong khu vực với loạt cuộc tấn công được báo cáo. Bên ngoài thành phố Taganrog chỉ ghi nhận thiệt hại nhỏ.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo các cơ quan chức năng Ukraine nhận được dữ liệu tình báo cho thấy Moskva đang lên kế hoạch cho chiến dịch tấn công mới với quy mô lớn.

Ông Zelensky cho biết các lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine phản ứng kịp thời trước những thông tin này và sẵn sàng đối phó: “Các cơ quan của chúng tôi đang phản ứng nhanh chóng và trong trạng thái sẵn sàng. Không quân cùng các lực lượng bảo vệ bầu trời khác hoạt động 24/7”.

Trước đó, ngày 25/5, Nga tuyên bố sẽ tiến hành loạt cuộc tấn công “có hệ thống” nhằm vào mục tiêu tại Kiev, đồng thời cảnh báo công dân nước ngoài và nhà ngoại giao rời khỏi khu vực.

Moskva cho biết động thái này nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu ký túc xá tại khu vực Lugansk do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine hồi tuần trước khiến 21 người thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ việc.

