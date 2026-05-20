UAV từ Iraq gây cháy nhà máy điện hạt nhân UAE

Ngày 19/5, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất thông tin tất cả các máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Barakah của nước này đều xuất phát từ Iraq, cho thấy lực lượng dân quân Shiite Iraq được Iran hậu thuẫn có thể đứng sau vụ tấn công.

Hiện tại, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Barakah của UAE, nhưng Tehran và các lực lượng dân quân ủy nhiệm của họ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào quốc gia Ả Rập vùng Vịnh kể từ khi Israel và Mỹ bắt đầu cuộc xung đột chống lại Iran. Trong quá khứ, lực lượng dân quân từng cung cấp cho Iran một cách để chuyển hướng trách nhiệm về những cuộc tấn công như vậy.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Iraq Bassem al-Awadi cho biết Baghdad “ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhắm vào UAE”.

“Chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác hiệu quả giữa khu vực và quốc tế để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang hoặc tổn hại nào đến sự ổn định của khu vực hoặc hành động nhằm vào an ninh, chủ quyền của những quốc gia anh em và thân thiện”, ông al-Awadi nói.

UAE thông tin thêm, trong hai ngày qua có 3 máy bay không người lái khác nhắm mục tiêu vào nước này, nhưng không nêu rõ mục tiêu của chúng. Ả Rập Xê-út, quốc gia cũng lên án vụ tấn công nhà máy hạt nhân sau đó tiết lộ họ chặn được 3 máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ từ không phận Iraq.

Không có báo cáo về thương vong hay rò rỉ phóng xạ nào tại nhà máy điện hạt nhân Barakah sau vụ tấn công, nhưng theo quan chức UAE cho biết cuộc tấn công nhằm vào máy phát điện ở khu vực xung quanh cơ sở.

Tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 19/5, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc mô tả "mối quan ngại sâu sắc" về xu hướng ngày càng gia tăng việc nhắm mục tiêu vào nhà máy hạt nhân đang hoạt động trong cuộc chiến với Iran.

“Trong trường hợp nhà máy điện hạt nhân Barakah bị tấn công trực diện, có thể dẫn đến mức độ phóng xạ rất cao trong môi trường”, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho hay.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah trị giá 20 tỷ USD được UAE xây dựng dưới sự giúp đỡ của Hàn Quốc và đi vào hoạt động năm 2020. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất tại Ả Rập và có thể cung cấp một phần tư nhu cầu năng lượng của UAE, một liên bang gồm 7 tiểu vương quốc.