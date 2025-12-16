Theo thông tin từ Học viện Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ số 11 Trung Quốc (CASC), máy bay không người lái tàng hình CH-7 mới đây đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc. Như vậy, dòng UAV cánh bay cỡ lớn, từng thu hút nhiều sự chú ý tại các kỳ Triển lãm Hàng không Trung Quốc, chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm bay.

CH-7 được thiết kế theo cấu hình khí động học cánh bay, tích hợp công nghệ có hiệu suất cao, bao gồm các cảm biến quang điện và hồng ngoại. Theo nhà phát triển, UAV này có khả năng hoạt động bền bỉ, trần bay cao, tốc độ hành trình nhanh và năng lực thực hiện nhiệm vụ mạnh mẽ, đáp ứng tốt yêu cầu quan sát mặt đất và hỗ trợ dữ liệu trong các điều kiện tác chiến phức tạp.

Đại diện CASC cho biết, chuyến bay đầu tiên là cột mốc đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ loại máy bay nào. Mục tiêu chính của chuyến bay thử nghiệm lần này nhằm xác thực hiệu quả thiết kế tổng thể và những tiến bộ đạt được trong các đột phá công nghệ then chốt của Trung Quốc.

Theo vị đại diện, so với nhiều UAV khác, CH-7 đòi hỏi phải kiểm nghiệm nhiều công nghệ phức tạp hơn, khiến quá trình thử nghiệm trở nên khó khăn. UAV này sử dụng cấu hình cánh bay không đuôi với tỷ lệ khung hình cao, dẫn đến hệ thống điều khiển phức tạp và tiềm ẩn vấn đề về ổn định hướng. Những yếu tố này làm gia tăng mức độ rủi ro của chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Trong chuyến bay vừa qua, các tính năng bay cơ bản của CH-7 như cất cánh và hạ cánh tự động, điều khiển thao tác và theo dõi quỹ đạo đã được xác nhận. Kết quả cho thấy UAV hoạt động đúng theo các thông số thiết kế và phù hợp với mô hình mô phỏng đã được xác lập trước đó. Theo nhà phát triển, chuyến bay này mới chỉ kiểm tra những đặc tính bay cơ bản nhất. Trong thời gian tới, CH-7 sẽ tiếp tục trải qua các thử nghiệm về hiệu suất bay và xác minh chức năng của tải trọng nhiệm vụ.

Theo các nguồn dữ liệu mở, CH-7 phiên bản năm 2018 có sải cánh 22 m, được cung cấp năng lượng bởi một động cơ phản lực cánh quạt đơn, cho phép máy bay đạt tốc độ 920 km/h, trần bay 13.000 m, với thời gian hoạt động liên tục khoảng 15 giờ và bán kính tác chiến là 2.000 km.

Đến Triển lãm hàng không Trung Quốc 2022, thiết kế của máy bay đã được điều chỉnh, với sải cánh ước tính khoảng 26 m, trần bay tăng lên khoảng 15 km và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10 tấn.

Các hình ảnh và mô hình công khai đều không xuất hiện điểm treo vũ khí bên ngoài, cho thấy CH-7 nhiều khả năng được trang bị khoang vũ khí trong thân để mang tên lửa chống bức xạ hoặc vũ khí tấn công chính xác tầm xa.