UAV phản lực Geran-5 Nga phơi mình tại Odessa

Lực lượng vũ trang Ukraine vừa công bố hình ảnh một chiếc UAV phản lực Geran-5 K5-K của Nga phơi mình trên một cánh đồng tại vùng Odessa.

UAV phản lực Geran-5 K5-K nằm trên cánh đồng tại Odessa.

Theo chuyên trang quân sự Defense Blog, những bức ảnh mới đây cho thấy phiên bản mới nhất của máy bay không người lái (UAV) phản lực Geran-5 của Nga (còn được gọi là tên lửa hành trình hạng nhẹ) nằm trên một cánh đồng ở vùng Odessa của Ukraine.

Bức ảnh cho thấy rõ số hiệu ANS-3031 trên thân chiếc Geran-5. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao chiếc Geran-5 K5-K bị rơi, liệu nó bị trúng hệ thống phòng không của Ukraine, bị áp chế bởi chiến tranh điện tử hay do lỗi của chính nó.

Hiện các quan chức Ukraine và lực lượng vũ trang Nga vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào về phát hiện này.

Được biết, K5-K là phiên bản nâng cấp của UAV Geran-5 với thiết kế khác biệt rõ rệt so với các phiên bản đầu tiên.

Các nguồn tin của Ukraine cho biết biến thể mới này có phần thân được sửa đổi với cánh cụp nhỏ hơn, đuôi không có đầu cánh và động cơ được chuyển từ khoang ngoài vào trong thân, cùng với thiết bị dẫn đường hiện đại hơn.

Lực lượng Nga bắt đầu sử dụng phiên bản mới vào cuối tháng 9, và cố vấn công nghệ quốc phòng Ukraine Serhii Beskrestnov cho biết K5-K được trang bị hệ thống dẫn đường quang học tự động, so sánh hình ảnh mặt đất với dữ liệu đã lưu trữ để điều chỉnh hướng bay mà không cần tín hiệu vệ tinh.

Khả năng đặc biệt này của K5-K khiến việc làm chệch hướng bằng cách gây nhiễu trở nên khó khăn hơn nhiều. Các nhà thiết kế được cho là đang hướng tới tốc độ lên đến 900km/h dành cho phiên bản mới này.

Nga lần đầu tiên sử dụng Geran-5 nguyên mẫu chống lại Ukraine vào đầu tháng 1/2026, khi đó tình báo quân sự Ukraine mô tả nó là một loại vũ khí chạy bằng động cơ phản lực với cấu trúc tên lửa hành trình thông thường.

Geran-5 được trang bị đầu đạn nặng khoảng 90kg và tầm hoạt động được giới thiệu là khoảng 1.000km, đồng thời cho biết thiết kế của nó có nhiều nét tương đồng với tên lửa Karrar của Iran.

Dữ liệu tình báo của Ukraine cho thấy UAV Geran-5 phiên bản cơ bản có chiều dài khoảng 6,5m, sải cánh 3,2m, trọng lượng cất cánh lên đến 850kg và tốc độ bay hành trình từ 450 đến 600km/h.

Những chiếc Geran-5 này sử dụng động cơ phản lực Telefly do Trung Quốc sản xuất, bộ thu tín hiệu định vị vệ tinh chống nhiễu Kometa.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine còn cho biết thêm Nga sản xuất khoảng 3.000 chiếc UAV phiên bản Geran-4 và Geran-5 mỗi tháng tại nhà máy Alabuga ở Tatarstan, và Nga đã xây dựng thêm các cơ sở sản xuất tại đó kể từ tháng 5/2026.