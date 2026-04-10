Ngày 9/4, chuyên gia quân sự Yuri Knutov cho biết trên kênh Channel Five, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắt đầu sử dụng loại UAV mới mang tên “Martian” để thực hiện các cuộc tấn công vào hậu phương Nga.

Ông Knutov nhấn mạnh, mối nguy hiểm của UAV này nằm ở tốc độ rất cao, có thể đạt tới 300km/h. Đặc biệt, Martian không bị phát hiện bởi các thiết bị dò UAV và hệ thống tác chiến điện tử (EW). Theo ông, đây là một phát triển độc đáo nhưng không liên quan đến hoạt động khoa học của Ukraine.

Ông cho rằng UAV này xuất hiện do phía Ukraine đã nghiên cứu các mảnh vỡ của UAV Lancet của Nga. Từ những mảnh vụn, họ lắp ráp được một bảng mạch, một chip kết nối với hệ thống điều khiển, sau đó sao chép và chỉnh sửa nhờ nguồn cung từ phương Tây để tạo ra Martian.

Trước đó, ngày 8/4, lãnh đạo Ivan Prikhodko của thành phố Gorlovka (Nga) cho biết, tình hình tại địa phương đã trở nên nghiêm trọng hơn khi lực lượng Ukraine bắt đầu sử dụng UAV mới tích hợp công nghệ AI.

Theo ông Prikhodko, các cuộc tấn công vào Gorlovka của lực lượng Ukraine diễn ra thường xuyên hơn bởi những UAV này không bị các UAV dò tìm và hệ thống tác chiến điện tử nhận diện.

Thông tin trên cho thấy việc Ukraine đưa vào sử dụng UAV Martian cùng các công nghệ AI đã làm gia tăng đáng kể mức độ nguy hiểm trong các cuộc tấn công, đồng thời khiến tình hình tại một số khu vực như Gorlovka trở nên căng thẳng hơn.