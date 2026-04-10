2026 rồi, mua TV mà thiếu tính năng này là sẽ phải hối hận: Không phải cứ LG, Samsung đắt tiền là chuẩn đâu

Nếu bạn đang có ý định sắm một chiếc TV mới trong năm 2026 từ các thương hiệu hàng đầu, sẽ có những tính năng được coi là "tiện ích bổ sung" – như tần số quét biến thiên (VRR) 144Hz cho game thủ, tích hợp nhà thông minh (smart home), hay các tính năng AI hỗ trợ cải thiện âm hình và chatbot ngay trên màn hình. Tuy nhiên, bên cạnh đó là những tính năng bắt buộc phải có để đảm bảo trải nghiệm xem hoàn hảo nhất.

Đối với những ai đang có kế hoạch nâng cấp TV năm nay, việc tìm kiếm một thiết bị hội tủ đủ các công nghệ dưới đây là điều hoàn toàn hợp lý. Dù bạn chọn thương hiệu hay dòng TV nào, hãy ưu tiên các tính năng cụ thể này. Các hãng có thể gọi chúng bằng những cái tên khác nhau, nhưng bản chất công nghệ vẫn tương tự.

Công nghệ dịch chuyển điểm ảnh và làm tươi bảng điều khiển (Pixel/Panel Shift & Refresh)

Đây chính là giải pháp ngăn chặn hiện tượng "Burn-in" (lưu ảnh). "Burn-in" là hiện tượng các hình ảnh tĩnh – chẳng hạn như logo đài truyền hình ở góc màn hình hoặc thanh công cụ trong trò chơi – bị "dính" vĩnh viễn vào màn hình và để lại những vệt mờ khó chịu.

Đây vốn là nỗi lo kinh điển đối với người dùng TV OLED. Tuy nhiên, nếu bạn mua các dòng OLED đời mới hiện nay, đã có rất nhiều cách để khắc phục triệt để vấn đề này.

Tính năng Pixel or Panel Refreshing (Làm tươi điểm ảnh/bảng điều khiển) cho phép bạn thiết lập lại các điểm ảnh khi cần thiết. Mặc dù không nên lạm dụng tính năng này quá một lần mỗi năm, nhưng đây là một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu cho những người thường xuyên mở TV trong thời gian dài.

Một công nghệ khác chạy ngầm mà bạn nên kiểm tra trong bảng thông số kỹ thuật là tính năng tự động dịch chuyển khung hình. Nó hoạt động một cách tinh vi đến mức mắt thường không thể nhận ra, nhưng được thiết kế để ngăn chặn hiện tượng lưu ảnh bằng cách thay đổi vị trí hình ảnh theo các khoảng thời gian định kỳ, đảm bảo không có hình ảnh tĩnh nào nằm cố định tại một vị trí quá lâu. LG gọi công nghệ này là Screen Shift, trong khi Sony và Samsung gọi là Pixel Shift.

Tất nhiên, TV cũng cần có chế độ bảo vệ màn hình (screensaver) tích hợp – thứ mà hầu hết các dòng máy hiện nay đều sở hữu. Tương tự như máy tính xách tay, tính năng này sẽ buộc màn hình chuyển từ hình ảnh tĩnh sang các chuyển động bảo vệ nếu một hình ảnh đứng yên quá hai phút.

Công nghệ đèn nền Mini LED hoặc RGB LED

Nếu bạn không lựa chọn TV OLED (với các điểm ảnh tự phát sáng), hãy cân nhắc các dòng Mini-LED mới. TV Mini-LED sở hữu hệ thống đèn nền siêu nhỏ, giúp việc kiểm soát vùng tối chính xác hơn, mang lại độ tương phản và độ sáng vượt trội.

Ngoài ra còn có công nghệ Micro LED hoạt động theo cơ chế tương tự nhưng với các điểm ảnh còn nhỏ hơn nữa, đảm bảo chất lượng hình ảnh cực phẩm. Tuy nhiên, Micro LED hiện vẫn chưa phổ biến cho thị trường đại chúng, ngoại trừ các dòng màn hình khổng lồ có giá lên tới hàng tỷ đồng.

Thay vào đó, thị trường đang đón nhận các dòng TV RGB LED. Công nghệ này thay thế đèn nền trắng truyền thống bằng các hệ thống đèn Đỏ (Red), Xanh lá (Green) và Xanh dương (Blue). Việc loại bỏ lớp lọc phía sau tấm nền giúp TV tái tạo màu sắc chính xác, rực rỡ và trung thực hơn bao giờ hết.

Tại triển lãm CES đầu năm nay, tất cả các nhà sản xuất lớn đều đã trình diễn các dòng TV Micro RGB sẽ ra mắt trong năm 2026. Đây có thể là những sản phẩm rất đáng để chờ đợi, với một số mẫu đã lên kệ và số khác sẽ sớm xuất hiện vào cuối năm.

Mặc dù OLED vẫn đứng đầu về độ sâu màu đen, độ tương phản và góc nhìn rộng, nhưng đây vẫn là một công nghệ đắt đỏ. Nếu bạn muốn một trải nghiệm tiệm cận OLED mà không phải trả mức giá quá cao, TV Micro RGB là một lựa chọn cực kỳ sáng giá.

Màn hình chống chói (Glare-free)

Một tính năng thường bị bỏ qua khi mua TV không phải là độ sáng, mà là khả năng chống chói. Một số dòng TV mới nhất từ các thương hiệu như Samsung đang quảng bá mạnh mẽ màn hình Glare-free (không lóa), giúp bạn thoải mái xem phim trong những căn phòng sáng hoặc có nhiều cửa sổ mà không lo bị phản chiếu bóng đồ vật lên màn hình. Điều này cũng giúp loại bỏ hiện tượng chói khi xem từ các góc nghiêng.

Ví dụ, dòng TV OLED S95D của Samsung là mẫu đầu tiên sở hữu lớp phủ nhám chống chói độc quyền của hãng. Các dòng TV "khung tranh" như The Frame và The Frame Pro cũng áp dụng thiết kế chống chói này, hoạt động hiệu quả cả khi đang xem nội dung lẫn khi ở chế độ nghệ thuật (Art Mode), giúp TV trông giống hệt một bức tranh treo tường thực thụ.

Bí quyết của những chiếc TV này nằm ở lớp phủ chuyên dụng giúp tán xạ ánh sáng môi trường. Tính năng này có thể không quá cần thiết nếu bạn đặt TV trong phòng tối để xem phim chuẩn điện ảnh, nhưng đối với nhu cầu sử dụng hàng ngày trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đây là một khoản đầu tư xứng đáng về lâu dài.

Cổng kết nối HDMI eARC/ARC

Bên cạnh việc hỗ trợ các định dạng âm thanh vòm sống động như Dolby Atmos hay DTS:X, hãy đảm bảo chiếc TV của bạn có ít nhất một cổng HDMI eARC.

Viết tắt của Enhanced Audio Return Channel (Kênh hồi âm thanh nâng cao), chuẩn kết nối này cho phép truyền tải âm thanh không nén chất lượng cao từ TV đến các thiết bị ngoại vi như Soundbar mà không cần thêm dây cáp âm thanh riêng biệt. Điều này không chỉ nâng tầm chất lượng âm thanh đầu ra mà còn đơn giản hóa việc lắp đặt, giúp không gian giải trí gọn gàng hơn.

Với cổng kết nối này và một sợi cáp tương thích, bạn sẽ không còn cần đến cáp quang (optical) để kết nối TV với dàn âm thanh – một yếu tố quan trọng để tận hưởng trọn vẹn các bộ phim hành động hay chơi game đỉnh cao.

Các dòng TV đời mới thường có nhiều cổng HDMI để kết nối đồng thời đầu thu kỹ thuật số, thiết bị truyền phát, máy chơi game... Tuy nhiên, hãy chắc chắn có ít nhất một cổng được dán nhãn ARC hoặc eARC. Trong đó, chuẩn eARC vượt trội hơn về băng thông và tốc độ, đảm bảo chất lượng âm thanh cao cấp nhất và kết nối ổn định hơn. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn trong trải nghiệm.

Hệ điều hành Smart TV trực quan

Trừ khi bạn có ý định sử dụng thêm các thiết bị rời như TV box, Apple TV hay các đầu phát media khác, bạn sẽ cần một hệ điều hành TV thông minh thực sự trực quan. Mỗi hệ điều hành đều có những ưu và nhược điểm riêng với cách vận hành khác nhau.

Hiện nay, webOS của LG và Google TV thường được đánh giá là những giao diện thông minh tốt nhất. Không phải ai cũng yêu thích hệ điều hành Tizen của Samsung, dù vậy, nó lại hoạt động cực kỳ mượt mà trong hệ sinh thái của hãng thông qua ứng dụng SmartThings. Do đó, nếu bạn đang dùng điện thoại Samsung Galaxy hay đồng hồ thông minh của hãng, đây có thể là lựa chọn ưu tiên.