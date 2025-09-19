UAV hạng nặng đầy bí ẩn với thiết kế khác biệt được phát hiện ở Trung Quốc

Thông tin này được ấn phẩm The War Zone (TWZ) đăng tải và nói thêm, chiếc máy bay được phát hiện trên đường băng gần Malan ở khu tự trị Tân Cương - một trong những trung tâm quan trọng của Trung Quốc về phát triển công nghệ hàng không tiên tiến, bao gồm cả máy bay không người lái hiện đại.

Thiết kế này có nhiều điểm tương đồng với máy bay không người lái tầm cao, thời gian bay dài CH-7 nổi tiếng và rất có thể là phiên bản cải tiến của nó, hoặc ít nhất là lặp lại hình dạng cánh bay.

So sánh sơ đồ "diều quay" của chiếc máy bay không người lái thế hệ mới với kiểu "cánh bay" cũ hơn.

Chiếc máy bay không người lái màu đen, được phát hiện vào tháng 8 nằm ở cuối đường băng. Giới phân tích ước tính sải cánh của nó lên tới khoảng 40 mét.

Phần giữa thân có một cửa hút gió duy nhất ở phía trước và một cửa xả phía sau. Những bóng mờ bất thường có thể nhìn thấy ở mép ngoài của cánh, có thể chỉ ra sự hiện diện của máy móc hoặc thiết bị ngay bên dưới.

Điều thú vị là máy bay không người lái này được đặt một cách công khai, không hề có bất kỳ nỗ lực nào nhằm che giấu nó khỏi sự trinh sát của vệ tinh, mặc dù các phương tiện chuyên dụng thường xuyên bay qua khu vực này.

Hình ảnh được chụp vào tháng 8 cho thấy sự tương đồng rõ ràng với máy bay không người lái được ra mắt vào tháng 11 năm 2024 với tên gọi CH-7 (Caihong-7 hoặc Rainbow-7).

So sánh máy bay không người lái trong hình ảnh ghi được vào tháng 8 tại căn cứ Malan và CH-7.

Phiên bản này khác biệt đáng kể so với các mô hình trước đây được công bố mặc dù có tỷ lệ cũng như kích thước khác nhau.

Các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy kích thước của các máy bay khá tương đồng với nhau, dựa trên tỷ lệ chiều rộng của chúng so với đường băng.

Mặc dù vậy, rất khó để ước tính chính xác kích thước máy bay vì không biết liệu tất cả các dải đường băng có cùng độ rộng hay không.