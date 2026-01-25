Đoạn video ghi lại từ hoạt động giám sát khách quan đã được công bố trực tuyến, cho thấy hai máy bay trực thăng của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị phá hủy bởi các cuộc tấn công từ máy bay không người lái cảm tử Geran-2 của Nga gần thị trấn Mala Vyska thuộc vùng Kirovohrad.

Như có thể thấy trong video, các máy bay không người lái Geran-2 đã tấn công chính xác các máy bay trực thăng Mi-24 và Mi-8 của đối phương đang đậu tại một khu vực tập kết tạm thời được thiết lập bên ngoài sân bay.

Cuộc tấn công được thực hiện bởi hai máy bay không người lái Geran-2 được trang bị đầu dò quang điện tử, được điều khiển trực tiếp bởi người điều khiển đã cho thấy khả năng theo dõi mục tiêu bằng hình ảnh và xác định mục tiêu chính xác trong giai đoạn cuối.

Một điểm quan trọng là, rõ ràng, các UAV cảm tử không hoạt động tại các tọa độ được xác định trước, mà được điều khiển từ xa bởi các nhà điều khiển.

Điều này phản ánh việc Nga đang sử dụng ngày càng nhiều máy bay không người lái Geran-2 điều khiển từ xa, được thiết kế để săn lùng các mục tiêu di động và có giá trị cao, chẳng hạn như máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và các phương tiện phòng không.

Theo giới quan sát, hai chiếc trực thăng này dường như được triển khai cho nhiệm vụ phòng không, ví dụ như đánh chặn UAV, nhưng cuối cùng nó lại đổi chỗ từ “thợ săn” thành “con mồi” và bị phá hủy bởi máy bay không người lái Nga.

Việc triển khai chúng tại một địa điểm tạm thời cho thấy nỗ lực bất thành của Quân đội Ukraine nhằm bí mật phân tán các thiết bị còn lại của họ, vốn đang cạn kiệt không ngừng.

Theo chiều ngược lại, bản chất của cuộc tấn công cho thấy sự gia tăng khả năng trinh sát của Nga để xác định các vị trí phòng không tạm thời Ukraine, chứng minh sự hiệu quả của lực lượng máy bay không người lái Nga.