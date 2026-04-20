HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

UAV đánh chặn Terra A1 Nhật Bản được triển khai trong chiến đấu ở Ukraine

Hoàng Vân |

Công ty Terra Drone của Nhật Bản đã thông báo bắt đầu triển khai hoạt động thực tế máy bay không người lái (UAV) đánh chặn Terra A1 tại Ukraine.

UAV đánh chặn Terra A1 Nhật Bản được triển khai tại Ukraine năm 2026 - Ảnh 1.

UAV đánh chặn Terra A1 của Nhật Bản.

Theo công ty, Ukraine đã bắt đầu sử dụng Terra A1 để chống lại các UAV kiểu Shahed. Dự án này đang được thực hiện thông qua Amazing Drones, công ty mà nhà phát triển Nhật Bản đã đầu tư. UAV này có giá từ 3.000 USD.

"Những hệ thống đầu tiên đã được bàn giao cho một đơn vị quân đội Ukraine, nơi các binh sĩ đang thử nghiệm chúng trong điều kiện chiến đấu thực tế. Đồng thời, các kỹ sư đang thu thập phản hồi trực tiếp để hoàn thiện hệ thống.

Việc triển khai được thực hiện theo từng giai đoạn. Ban đầu, hệ thống được thử nghiệm bởi một đơn vị duy nhất, sau đó tùy thuộc vào kết quả, nó có thể được mở rộng để sử dụng rộng rãi hơn.

Ở giai đoạn này, trọng tâm vẫn là đánh giá hiệu suất và xác định các vấn đề vận hành tiềm ẩn", công ty cho biết.

Terra A1 được thiết kế với trọng tâm là sự đơn giản và tính thực tiễn trong chiến đấu. Các nhà phát triển ưu tiên triển khai nhanh chóng, dễ điều khiển và khả năng phản hồi, phản ánh những bài học kinh nghiệm từ điều kiện chiến trường thực tế.

Các tính năng chính của hệ thống bao gồm khả năng cơ động cao, cho phép phản hồi nhanh chóng các lệnh của người điều khiển, cũng như camera kỹ thuật số ban ngày giúp nhận dạng mục tiêu chính xác.

UAV này được tối ưu hóa đặc biệt để đánh chặn các mối đe dọa trên không, và yêu cầu thời gian chuẩn bị tối thiểu trước khi cất cánh.

Những phản hồi ban đầu từ các binh sĩ Ukraine rất tích cực. Một đại diện của đơn vị chống Shahed thuộc Lực lượng Phòng vệ vùng Chernihiv nhấn mạnh tính dễ điều khiển và hiệu suất ổn định của hệ thống, ngay cả trong các thao tác cơ động gấp.

Nếu Terra A1 chứng tỏ hiệu quả trong việc chống lại các UAV kiểu Shahed, công ty dự định sẽ mở rộng sản xuất hàng loạt.

Song song đó, nhà phát triển cũng đang xem xét khả năng xuất khẩu. Họ đặc biệt quan tâm đến các khu vực đang phải đối mặt với những mối đe dọa tương tự từ các loại vũ khí bay lượn giá rẻ.

Theo Defense Express
Tags

UAV

Nhật Bản

vũ khí

Terra A1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

01:12
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại