UAV MQ-9 Predator B do Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ vận hành.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấm hầu hết các máy bay hoạt động trong không phận bị ảnh hưởng vào cuối ngày 26/2, viện dẫn “lý do an ninh đặc biệt” trong một thông báo cho phi công (NOTAM).

Các hạn chế có hiệu lực lúc 6h30 chiều (giờ địa phương), và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 24/6, mặc dù các chuyến bay khẩn cấp như máy bay cứu thương và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn có thể được cho phép theo từng trường hợp cụ thể.

Cả Lầu Năm Góc và FAA đều không bình luận về vụ việc được báo cáo, nhưng các nhà lập pháp cấp cao đảng Dân chủ phụ trách các vấn đề hàng không và an ninh nội địa đã chỉ trích sự "thiếu năng lực", và sự phối hợp kém giữa các cơ quan quân sự và dân sự.

“Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước thông tin Bộ Quốc phòng được cho là đã bắn hạ một UAV của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới bằng một hệ thống chống UAV có rủi ro cao”, các nghị sĩ Rick Larsen, Bennie Thompson và Andre Carson cho biết trong một thông báo chung hôm 26/2.

Theo các trợ lý quốc hội được Reuters trích dẫn, UAV do CBP vận hành đã vô tình bị nhắm mục tiêu bởi một loại vũ khí laser năng lượng cao, được thiết kế để chống lại các mối đe dọa trên không không người lái.

Vụ bắn hạ được báo cáo này diễn ra sau một vụ tranh cãi tương tự hồi đầu tháng ở El Paso gần đó, nơi FAA đã tạm dừng hoạt động sân bay trong thời gian ngắn, sau khi xuất hiện những lo ngại về việc thử nghiệm hệ thống tương tự đối với các vật thể sau đó được xác định là bóng bay.

Lệnh hạn chế đó đã được dỡ bỏ trong vòng vài giờ sau khi Lầu Năm Góc được cho là đã đồng ý hoãn các cuộc thử nghiệm tiếp theo, để chờ đánh giá an toàn của liên bang.

Vụ việc mới này xảy ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng dọc biên giới phía Nam Mỹ, nơi các nhà chức trách liên bang đã tăng cường giám sát, và các nỗ lực chống UAV để đối phó với hoạt động gia tăng của các băng đảng ma túy Mexico.

Bạo lực băng đảng ma túy đã lan rộng khắp Mexico sau khi trùm ma túy Oseguera Cervantes, còn được gọi là El Mencho, bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Mexico tại Tapalpa, Jalisco, tuần trước.

Chiến dịch này đã gây ra tình trạng bất ổn trên khắp Jalisco và ít nhất 8 tiểu bang khác.

Các cuộc đụng độ giữa quân đội và các băng đảng ma túy đã làm dấy lên lo ngại về việc tổ chức suôn sẻ Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 vào mùa hè này.