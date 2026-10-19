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UAV cảm tử Gerbera-2 trang bị đầu đạn nặng 10kg và 1 thùng chứa chất gây cháy

Sao Đỏ
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 Người Nga đã trang bị cho máy bay không người lái cảm tử Gerbera-2 thế hệ mới của họ thành phần chiến đấu rất đặc biệt.

UAV cảm tử Gerbera - 2 trang bị đầu đạn 10kg và công nghệ chiến đấu tiên tiến - Ảnh 1.

Ảnh chụp phương tiện chiến đấu này đã được đăng tải trên kênh Telegram "Đại tá Bộ Tổng tham mưu" của Ukraine.

Dựa trên những bức ảnh được công bố, hỗn hợp chất gây cháy được đặt trong một thùng chứa bằng nhựa mềm riêng biệt phía sau đầu đạn chính. Cấu hình này được thiết kế để gây ra hỏa hoạn tại điểm va chạm và có khả năng nhằm mục đích tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu và kho hàng.

Gerbera-2 là phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái đa năng Gerbera của Nga, được phát hiện lần đầu tiên trên bầu trời Ukraine vào đầu tháng 8/2026.

Phiên bản phóng to vẫn giữ nguyên bố cục đặc trưng của dòng máy bay này - cánh cụp, đuôi đứng trung tâm và động cơ đẩy ở phần đuôi. So với mẫu cơ bản, nó có khung thân lớn hơn đáng kể, hình dạng cánh được sửa đổi và đuôi đứng mở rộng.

Một trong những thay đổi chính là hệ thống động cơ piston mạnh mẽ hơn, chiếc UAV này tích hợp động cơ có kích thước bằng một nửa so với loại Shahed/Geran-2 và có dung tích khoảng 275cm3. Theo thông tin sơ bộ, việc sản xuất các động cơ này được tổ chức tại Nhà máy Izhevsk.

Sự chuyển đổi này có lẽ xảy ra do việc sản xuất động cơ đốt trong cho Geran-2 đã được thiết lập từ trước và công suất này đã được giải phóng một phần do sự gia tăng thị phần của máy bay không người lái phản lực Geran-4.

Để so sánh, các phiên bản trước đây sử dụng động cơ DLE60 của Trung Quốc do Công ty Mile Hao Xiang Technology sản xuất, có công suất 7 mã lực và dung tích khoảng 61cm3.

UAV cảm tử Gerbera - 2 trang bị đầu đạn 10kg và công nghệ chiến đấu tiên tiến - Ảnh 2.

Xác máy bay không người lái cảm tử Gerbera-2 bị rơi.

Gerbera-2 cũng được trang bị bình nhiên liệu lớn hơn với dung tích lên đến 63 lít, trong khi phiên bản cơ sở có bình xăng chỉ 10 lít và sử dụng thêm các thùng nhiên liệu mềm để tăng tầm bay.

Chiếc Gerbera-2 theo ghi nhận có đầu đạn nặng từ 4 đến 10kg, tùy thuộc vào tầm xa, trong khi các cấu hình tấn công của Gerbera thường có đầu đạn nặng tới 5kg.

Tùy thuộc vào cấu hình, các máy bay không người lái thuộc dòng Gerbera có thể được trang bị camera quang học, hệ thống định vị vệ tinh chống nhiễu và modem mạng lưới để truyền video và lệnh điều khiển.

Do tính chất tương đối mới của thiết bị, các cấu hình khả thi của Gerbera-2 vẫn chưa được công bố. Trước đó đã có thông tin cho rằng các máy bay không người lái mới sẽ sử dụng ăng-ten định vị vệ tinh chống nhiễu 12 kênh có tên là Comet.

Ngoài việc được sử dụng ở Ukraine, Gerbera-2 cũng bị phát hiện ở Ba Lan, trên bờ biển Baltic gần Rusinów. Bên trong máy bay không người lái, các chuyên gia tìm thấy một đầu đạn phân mảnh chất nổ mạnh nặng khoảng 4kg có ngòi nổ.

Theo Militarnyi
Tags

Gerbera

UAV

Ukraine

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