Warren Buffett (SN1930) được xem là một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử tài chính thế giới. Ông thường được gọi là “nhà đầu tư huyền thoại”, biểu tượng của triết lý đầu tư dài hạn và kỷ luật tài chính. Hiện nay, Buffett là cổ đông lớn kiêm Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway - tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng với danh mục đầu tư trải rộng nhiều lĩnh vực.

Theo ước tính của Forbes năm 2026, tổng tài sản của vị tỷ phú này vào khoảng 142,2 tỷ USD thuộc top những người giàu nhất thế giới. Từ quá khứ là một cậu bé bán báo ở Omaha, Buffett đã vươn lên trở thành nhà đầu tư huyền thoại với hàng loạt thương vụ được xem là kinh điển.

Điều đáng chú ý là khối tài sản khổng lồ của tỷ phú Warren Buffett không đến từ việc xây dựng các đế chế công nghệ hay thừa kế gia sản, mà chủ yếu được tạo nên từ đầu tư cổ phiếu và triết lý tài chính bền vững. Trong nhiều năm, ông thường chia sẻ những bài học sống mà theo ông còn quan trọng hơn cả tiền bạc.

Trong một lần nói về thành công cá nhân, Buffett cho rằng nhiều người trẻ dù có năng lực vẫn khó bứt phá vì mắc phải hai kiểu “hào phóng” sai lầm. Theo ông, càng rộng tay với hai điều này, tương lai càng dễ trở nên tầm thường. Đặc biệt, lời cảnh báo càng đáng suy ngẫm trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách con người làm việc.

1. Hào phóng với thời gian

Tỷ phú Warren Buffett từng nói một câu rất nổi tiếng: “Thời gian là kẻ thù của người tầm thường, nhưng là bạn của người khôn ngoan”.

Mỗi người trên thế giới đều có cùng một nguồn tài nguyên 24 giờ mỗi ngày. Nhưng cách sử dụng quỹ thời gian đó lại quyết định sự khác biệt giữa những người tiến xa và những người mãi đứng yên.

Trong thời đại mới, khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, giá trị của thời gian càng trở nên rõ ràng. Những công việc mang tính lặp lại, đơn giản hoặc ít sáng tạo đang dần bị máy móc thay thế. Điều này đồng nghĩa với việc con người buộc phải liên tục học hỏi, nâng cấp kỹ năng và thích nghi với sự thay đổi.

Tuy nhiên, nghịch lý là rất nhiều người lại “hào phóng” với thời gian của mình. Một buổi tối lướt mạng xã hội, vài giờ xem video giải trí, hay những cuộc trò chuyện vô nghĩa có thể trôi qua nhanh chóng. Ban đầu chỉ là một hai giờ lãng phí, nhưng khi tích lũy theo tháng và theo năm, nó có thể trở thành hàng nghìn giờ bị đánh mất. Đó là lý do nhiều người luôn cảm thấy bận rộn nhưng lại không tạo ra giá trị thực sự.

Ngược lại, những người thành công thường có một điểm chung là họ cực kỳ “keo kiệt” với thời gian. Họ chọn lọc những việc mình làm, ưu tiên những hoạt động giúp phát triển bản thân như học hỏi kỹ năng mới, đọc sách, nghiên cứu thị trường hoặc xây dựng các mối quan hệ giá trị.

Trong kỷ nguyên AI, khả năng học hỏi liên tục và thích nghi nhanh chóng có thể trở thành lợi thế lớn nhất của mỗi cá nhân. Những người biết tận dụng từng giờ để phát triển năng lực sẽ luôn đi trước một bước, trong khi những người lãng phí thời gian dễ bị bỏ lại phía sau.

Tỷ phú Warren Buffett từng nhấn mạnh rằng thành công không phải đến từ những bước nhảy vọt, mà từ việc tích lũy nhỏ mỗi ngày. Và thời gian chính là “lãi kép” quan trọng nhất của cuộc đời.

2. Hào phóng trong chi tiêu

Sai lầm thứ hai mà Tỷ phú Warren Buffett nhắc đến là sự hào phóng trong tiêu dùng. Ngày nay, mạng xã hội và văn hóa tiêu dùng khiến nhiều người trẻ tin rằng “kiếm tiền là để tận hưởng”. Những món đồ công nghệ mới nhất, quần áo hàng hiệu, các chuyến du lịch sang trọng hay những bữa ăn đắt đỏ dần trở thành tiêu chuẩn của một cuộc sống “thành công”.

Ngay cả khi thu nhập còn hạn chế, không ít người vẫn sẵn sàng chi tiêu vượt khả năng của mình, thậm chí vay nợ để theo kịp lối sống của bạn bè hoặc xu hướng trên mạng.

TheoTỷ phú Warren Buffett đây là một trong những thói quen nguy hiểm nhất về tài chính. Ông nổi tiếng là một tỷ phú sống rất giản dị. Dù sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, Buffett vẫn sống trong ngôi nhà ông mua từ năm 1958 và hiếm khi chạy theo những thú vui xa xỉ.

Lý do rất đơn giản bởi người giàu không xem tiền là công cụ để tiêu xài, mà là công cụ để tạo ra nhiều tiền hơn. Trong khi nhiều người tiêu tiền để thỏa mãn nhu cầu nhất thời, những nhà đầu tư thông minh lại dùng tiền để xây dựng tài sản, đầu tư vào doanh nghiệp, cổ phiếu hoặc những cơ hội dài hạn.

Sự khác biệt này tưởng chừng nhỏ, nhưng theo thời gian lại tạo ra khoảng cách rất lớn. Một người có thể kiếm được rất nhiều tiền trong một giai đoạn nhất định, nhưng nếu chi tiêu không kiểm soát, tài sản của họ cũng dễ dàng biến mất. Ngược lại, người biết tiết kiệm và đầu tư có thể khiến tiền sinh sôi theo thời gian nhờ sức mạnh của lãi kép.

Hãy nhớ rằng người biết sử dụng thời gian đúng cách sẽ không ngừng tiến bộ. Người biết kiểm soát chi tiêu sẽ có nền tảng tài chính vững chắc trong thời đại này.