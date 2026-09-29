Tỷ phú Trần Đình Long trực tiếp xuất hiện, làm việc với tỉnh Đắk Lắk về “mảnh đất đẹp cuối cùng để làm thép tại Việt Nam”

Từng được tỷ phú Trần Đình Long gọi là “mảnh đất cuối cùng ở Việt Nam có thể xây nhà máy thép”, khu vực Nam Phú Yên tiếp tục được nhắc tới trong cuộc làm việc mới nhất giữa Hòa Phát và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, với sự tham dự trực tiếp của Chủ tịch HĐQT Hòa Phát.

Theo Báo Đắk Lắk, sáng 28/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Hòa Phát báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, gồm Khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, Bến cảng Bãi Gốc và Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép.

Đại diện Tập đoàn Hòa Phát cũng kiến nghị tỉnh xem xét phương án triển khai phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi. Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ các nội dung doanh nghiệp quan tâm.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ với những tác động của thị trường đến mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp; khẳng định tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, sẵn sàng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng chí đề nghị Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, sớm thống nhất phương án cụ thể để triển khai các dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Sau tổ hợp gang thép Dung Quất tại Quảng Ngãi với tổng quy mô đầu tư khoảng 7 tỷ USD, Hòa Phát từng tính đến việc xây dựng thêm một "cứ điểm" sản xuất thép quy mô lớn tại Phú Yên, khu vực nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Dự án từng được nhắc đến như "cú đấm thép thứ ba" của tập đoàn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát Trần Đình Long cho biết doanh nghiệp được giao một khu đất có vị trí thuận lợi để nghiên cứu dự án. Theo ông Long, đây có thể là "mảnh đất cuối cùng ở Việt Nam có thể xây nhà máy thép".

Khu vực này trước đó từng được quy hoạch cho một dự án lọc dầu nhưng dự án không được triển khai. Hòa Phát sau đó nghiên cứu đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Phú Yên tại Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Theo phương án ban đầu, tổ hợp có tổng vốn dự kiến khoảng 86.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 6 triệu tấn thép mỗi năm. Riêng giai đoạn 1 dự kiến đạt công suất khoảng 3 triệu tấn/năm.