Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, tỷ phú John Davison Rockefeller Sr. đã từng bước xây dựng nên đế chế dầu mỏ lừng lẫy – Tập đoàn Standard Oil. Ông được xem là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và người giàu nhất trong lịch sử hiện đại.

Bên cạnh sự nỗ lực phi thường, trí tuệ xuất chúng cùng sự kiên trì, khả năng nhìn thấu bản chất con người cũng góp phần quan trọng vào thành công của Vua dầu mỏ Mỹ. Những điều này đã được tỷ phú Rockefeller truyền lại cho con trai qua những bức thư với hi vọng thế hệ sau sẽ tiếp nối và duy trì sự thịnh vượng của mình. Trong số 38 lá thư gửi con trai, có một bức thư ông đề cập đến 1 điều mà bất cứ người nào muốn thành công hay giàu có cũng phải làm được. Đó chính là lên kế hoạch cho những việc mình sẽ làm.

Theo tỷ phú này, việc đưa ra những ý tưởng rồi trông chờ may mắn sẽ mỉm cười với mình là điều những kẻ thất bại thường làm. Sự khác biệt giữa họ và những người thành công khác chính là người thành công biết vạch kế hoạch và điều đó khiến họ có được cả vận may cho mình.

Trong lá thư của mình, Vua dầu mỏ Mỹ viết: "Đừng chờ đợi may mắn để tạo ra sự khác biệt. Nguyên tắc của cha là: Cha không thành công nhờ vào may mắn mà thượng đế ban tặng, cha phát triển bản thân và có được sự giàu có bằng cách lập kế hoạch. Cha tin rằng một kế hoạch tốt có thể ảnh hưởng đến vận may, hơn nữa, có thể ảnh hưởng đến thành công của vận may.



Rất nhiều người tin rằng ước mơ của họ sẽ trở thành sự thật, nhưng cha thấy đó chỉ là một lời nói dối. Có cả ngàn ý tưởng hay ho nhưng ý tưởng chỉ là bước khởi đầu của một chuỗi hành động đòi hỏi sự chuẩn bị, lập kế hoạch ở giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba.

Trong thế giới của chúng ta, không bao giờ thiếu những người có ý tưởng, nhưng có rất ít người biết rằng biến một ý tưởng thành hiện thực còn có giá trị hơn cả việc nghĩ ra một nghìn ý tưởng hay mà không có bước tiếp theo."



Ngoài việc lên kế hoạch, tỷ phú Rockefeller cũng nhắn nhủ con trai rằng trên con đường đi tới thành công, các yếu tố như năng lực, thái độ, tính cách, tham vọng, kinh nghiệm đều đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Do đó, việc có một xuất phát điểm tốt hơn những người khác cũng chỉ là một lợi thế và lợi thế đó không thể quyết định được thành công của một người.

Ông dặn con: "Xuất thân chỉ là điểm bắt đầu. Điểm xuất phát có thể ảnh hưởng đến kết quả, nhưng không quyết định kết quả. "Sinh ra ở vạch đích" không có nghĩa là con sẽ mãi mãi ở vạch đích và ngược lại. Cuộc đời rất dài, còn cả một trận chiến đang đợi con ở phía trước. Hãy nhớ rằng, ai cũng có ý chí chiến thắng, và chỉ những người có tính toán kỹ càng cho những bước đi của mình mới có được chiến thắng chung cuộc."



Bên cạnh bài học thiết thực trên, trong những lá thư của mình, tỷ phú Rockefeller còn muốn con trai lĩnh hội nhiều bài học làm người, làm giàu khác. Những bài học này đều rất quý giá và đáng để mọi người cùng suy ngẫm:

1. Bản thân chính là vốn liếng lớn nhất

Con chính là vốn liếng lớn nhất và niềm tin duy nhất của con nên là tin vào chính mình.

Tất cả những ai mong muốn thành công nên nhận ra rằng những hạt giống của thành công được gieo xung quanh mình. Chỉ cần chúng ta phát hiện ra những "hạt gống" ấy, chúng ta có thể đạt được điều mình mong muốn.

2. Kiên nhẫn là chiến lược

Sự bốc đồng là kẻ thù lớn nhất nhất của chúng ta mọi lúc.

Nếu kiên nhẫn có thể giải quyết được những xung đột đáng lẽ không nên xảy ra, thì sự kiên nhẫn ấy luôn có giá trị. Tuy nhiên, nếu cố chấp thì sẽ không những không giải quyết được khủng hoảng mà còn mang đến tai họa lớn hơn.

3. Từ bỏ là thất bại

Không có gì trên thế giới này có thể thay thế được sự kiên trì. Con sẽ nếm được vị ngọt của thành công nếu quyết tâm không bỏ cuộc đến cùng. Có quá nhiều người đánh giá quá cao những gì họ thiếu và đánh giá thấp những gì họ có.

4. Hãy là một kẻ "ngu ngốc" thông minh

Những người giả vờ khôn ngoan là kẻ ngu ngốc, và những người biết cách giả vờ ngu ngốc mới thực sự là kẻ thông minh.

Ý nghĩa thực sự của việc giả vờ ngu ngốc là trở nên khiêm tốn. Nói cách khác là để che giấu sự thông minh của bạn. Người càng thông minh thì càng cần phải "giả ngu", vì cũng như câu nói của người xưa: "lúa càng chín, càng cúi đầu".