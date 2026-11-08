Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện tại siêu cảng dự kiến lắp 165 cần cẩu khổng lồ, hình thành 3 siêu dự án hơn 500.000 tỷ đồng quanh vịnh Gành Rái

Đứng tên chủ đầu tư khu đô thị lấn biển Cần Giờ hơn 217.000 tỷ đồng, tham gia liên danh thực hiện tuyến đường vượt biển hơn 93.000 tỷ đồng, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục xuất hiện trong tổ hợp cảng biển có tổng vốn đầu tư gần 7,9 tỷ USD tại TP.HCM.

Ngày 30/10/2026, UBND TP.HCM ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, Trung tâm logistics và Khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ.

Tổng vốn đầu tư của tổ hợp lên tới 204.658 tỷ đồng, tương đương gần 7,9 tỷ USD.

Liên danh thực hiện dự án gồm 5 doanh nghiệp: CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Đất Lành, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Bình Minh Mới và CTCP Hương Hải – Quảng Ngãi.

Trong đó, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là đơn vị đại diện liên danh. Đây là công ty con thuộc hệ sinh thái Vingroup, đồng thời là pháp nhân đứng tên chủ đầu tư siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise và là đại diện liên danh đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu với thiết kế bông sen độc đáo.

SIÊU CẢNG ĐÓN TÀU 250.000 DWT

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang được tham vấn của dự án thành phần "Phân khu số 3: Khu bến cảng Container Cái Mép Hạ hạ lưu", riêng phân khu này có diện tích khoảng 780,66 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 153.546 tỷ đồng.

Quy hoạch dự kiến xây dựng khoảng 33 bến cảng với tổng chiều dài cầu bến hơn 12 km, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải tới 250.000 DWT, tương đương sức chở khoảng 24.000 TEU. Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, công suất thiết kế của khu bến cảng có thể đạt khoảng 23,4 triệu TEU mỗi năm.

Báo cáo hé lộ quy mô thiết bị dự kiến bao gồm 165 cần cẩu giàn bờ - mỗi chiếc có sức nâng thiết kế khoảng 65–75 tấn, 400 hệ thống cẩu bãi chạy điện hoặc tự động, 550 đầu kéo điện hoặc phương tiện tự hành, khoảng 250 điểm sạc, 32 làn cổng tự động nhận dạng container, biển số...

Dự án được phân kỳ đầu tư. Trong giai đoạn đầu, trước năm 2030, hồ sơ dự kiến xây dựng ba cầu cảng container với tổng chiều dài khoảng 1.383 m, cùng hệ thống kho bãi và hạ tầng khai thác.

Khu vực xây dựng cảng nằm tại phường Tân Phước và Tân Hải, thuộc địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu trước khi sáp nhập vào TP.HCM. Đây là khu vực tiếp giáp hệ thống cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, một trong những cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng nhất của Việt Nam.

1 CÔNG TY HIỆN DIỆN TRONG 3 DA TỔNG VỐN HƠN NỬA TRIỆU TỶ ĐỒNG

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ được thành lập từ tháng 9/2004, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Vingroup bắt đầu đầu tư vào công ty này từ năm 2015 và nâng tỷ lệ sở hữu lên 97,15% trong năm 2016. Theo báo cáo thường niên 2025 của Vinhomes, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ có vốn điều lệ hơn 64.560 tỷ đồng. Vinhomes nắm 100% quyền biểu quyết và có tỷ lệ lợi ích trực tiếp, gián tiếp là 99,57% tại doanh nghiệp này.

Dự án lớn nhất gắn với tên tuổi công ty là Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, được phát triển với tên thương mại Vinhomes Green Paradise. Khu đô thị có quy mô khoảng 2.870 ha, tổng vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng, đã khởi công từ tháng 4/2025.

Dự án Vinhomes Green Paradise

Tuy nhiên, hoạt động của CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ không còn giới hạn trong khu đô thị này.

Doanh nghiệp còn là đại diện liên danh nhà đầu tư dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu, cùng ba đối tác gồm Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên.

Ngày 19/6/2026, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.015 tỷ đồng.

Đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu

Tuyến đường dài khoảng 14,06 km, gồm hơn 8 km cầu vượt biển và 3,85 km hầm vượt biển, quy mô 6 làn xe cơ giới. Dự án đã tổ chức khởi công ngày 1/7/2026, với các hạng mục được triển khai theo từng dự án thành phần.

Theo phối cảnh được công bố, tại khu vực cầu vượt biển xuất hiện cụm kiến trúc mô phỏng những cánh sen vươn lên giữa đại dương, tạo thành điểm nhấn nổi bật trên toàn tuyến. Ở góc nhìn từ trên cao, hai đầu kết nối giữa Cần Giờ và Vũng Tàu cũng được thiết kế theo hình hoa sen cách điệu.

Nếu cộng quy mô vốn đầu tư công bố của khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu và Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, Trung tâm logistics và Khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ thì tổng giá trị vượt 514.000 tỷ đồng.

MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHU ĐÔ THỊ, ĐƯỜNG VƯỢT BIỂN VÀ CẢNG NƯỚC SÂU

3 dự án kể trên nằm trong cùng không gian phát triển kinh tế ven biển phía Nam TP.HCM, bao quanh khu vực vịnh Gành Rái và hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải. Trong đó, mối liên hệ trực tiếp nhất xuất hiện giữa khu đô thị Vinhomes Green Paradise và tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu.

Theo phương án tuyến được công bố, điểm đầu của đường vượt biển nằm trên đường Biển Đông 2, ngay trong khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Từ đây, tuyến vượt vịnh Gành Rái sang phía Vũng Tàu, kết nối với đường quy hoạch Sao Mai – Bến Đình và đường 30/4.

Nếu hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thêm một hướng kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ và khu vực Vũng Tàu, thay cho việc phụ thuộc vào phương tiện đường thủy hoặc phải đi vòng theo mạng lưới đường bộ hiện hữu.

Đối với khu đô thị lấn biển Cần Giờ, đây là tuyến hạ tầng giao thông quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận khu vực ven biển.

Đối với hệ thống cảng biển phía bên kia vịnh, tuyến đường được kỳ vọng tăng kết nối giữa các đô thị, khu công nghiệp và trung tâm logistics trong vùng. Tuy nhiên, tuyến đường vượt biển chỉ nối Cần Giờ với Vũng Tàu, không kết nối trực tiếp với cảng Cái Mép Hạ hạ lưu.

Một mối liên hệ khác nằm ở yêu cầu bảo đảm giao thông hàng hải.

Trong quá trình chuẩn bị dự án đường vượt biển, liên danh nhà đầu tư đã đề xuất kéo dài đoạn hầm từ 3,1 km lên 3,85 km. Theo hồ sơ được Báo Đầu tư phản ánh, phương án hầm ngắn hơn có nguy cơ ảnh hưởng tới luồng hàng hải phục vụ các cảng lớn trong khu vực.

Việc kéo dài hầm được đề xuất nhằm bảo đảm các yêu cầu về luồng tàu, khoảng cách an toàn và hoạt động hàng hải. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực Cái Mép – Thị Vải tiếp tục được quy hoạch phát triển các bến cảng có thể tiếp nhận tàu container trọng tải rất lớn.

Báo cáo ĐTM dự án cảng Cái Mép Hạ hạ lưu còn đề cập khả năng tận dụng vật liệu nạo vét từ công trình vượt biển Cần Giờ cho hoạt động san nền cảng.

Theo tài liệu, tổng nhu cầu vật liệu đắp nền của dự án cảng ước khoảng 28,1 triệu m³. Trong đó, gần 14 triệu m³ dự kiến được tận dụng từ hoạt động nạo vét khu nước trước bến.

Đối với khối lượng vật liệu cần bổ sung, khoảng 12 triệu m³, hồ sơ đề cập các nguồn có thể tận dụng, bao gồm vật liệu nạo vét từ công trình vượt biển Cần Giờ và hoạt động nạo vét các tuyến luồng trong khu vực.

Như vậy, bên cạnh liên kết về giao thông và không gian phát triển, hai công trình còn được nghiên cứu theo hướng có thể phối hợp nguồn vật liệu trong quá trình xây dựng.