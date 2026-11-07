Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội đồng loạt nhận nhiệm vụ quan trọng

Trong số 3 thành phố, Hải Phòng được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất.

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Ngày 7/11, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Theo Nghị quyết, Chính phủ cần phấn đấu để GDP tăng trưởng từ 10% trở lên. Cùng với mục tiêu này, Quốc hội đặt chỉ tiêu GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 6.100 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: QH

Đáng chú ý, Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng và nhiều địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội chốt chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cụ thể cho từng địa phương. Cụ thể, có 30/34 địa phương cần tăng trưởng GRDP hai chữ số vào năm sau.

Trong số đó, Hải Phòng được giao chỉ tiêu cao nhất cả nước, với 13%. Đứng thứ hai là Quảng Ninh, với 12%. Đây là hai thành phố thuộc nhóm đứng đầu về tăng trưởng kinh tế trong 3 quý đầu năm 2026.

Nhóm thứ hai có 6 địa phương cần tăng trưởng GRDP từ 11% đến dưới 12%, bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Lâm Đồng.

Ngoài ra, có 22 địa phương cần tăng trưởng từ 10% đến dưới 11%, trong đó có TP HCM, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Khánh Hòa. Riêng chỉ 4 tỉnh được Quốc hội giao tăng trưởng GDRP dưới 10% là Sơn La (9,3%), Quảng Trị (9%), Quảng Ngãi (9%) và Đồng Tháp (8,7%).

Trên thực tế, sau 9 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 9,01%. Đáng chú ý, có 12 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố của nước ta ghi nhận tốc độ tăng GDP trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh (12,36%), Hải Phòng (12,08%) và Bắc Ninh (11,81%). Ngoài ra, các địa phương như Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên và Khánh Hòa cùng tăng trên 11%.

Tuy nhiên, hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP HCM vẫn chưa nằm trong nhóm tăng trưởng hai chữ số. Cụ thể, GRDP 9 tháng của TP HCM tăng 9,06% (xếp thứ 19 cả nước) và Hà Nội tăng 8,85%, xếp thứ 20.

Đồ họa: MH (có dùng AI)

Cùng với việc lượng hóa mục tiêu tăng trưởng đến từng địa phương, Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền, đặc biệt là đối với cấp xã, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm.

Nghị quyết trên cũng nhấn mạnh phải xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; cũng như xây dựng và triển khai hiệu quả cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ ở sân bay Long Thành và Gia Bình

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng riêng cho từng địa phương, Quốc hội giao một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó, đẩy nhanh các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế và đường sắt đô thị.

Nghị quyết yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình; bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Đáng chú ý, trong năm 2027, Việt Nam sẽ tổ chức APEC 2027. Vậy nên, Quốc hội yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết về đối ngoại, hội nhập quốc tế, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.