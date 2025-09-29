Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa làm điều chưa từng có trong lịch sử

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục chứng kiến đà “nhấn ga” tăng tốc của cổ phiếu Vingroup. Tính tới thời điểm 10h45p, cổ phiếu Vingroup (mã: VIC) đang giao dịch ở mức 171.200 đồng/cp, tương ứng tăng gần 4,4% qua đó lập đỉnh lịch sử. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng tới hơn 300%.

Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục gần 660.000 tỷ đồng (~25tỷ USD). Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 toàn sàn chứng khoán và bỏ xa top phía sau.

Bên cạnh đó, đà tăng của cổ phiếu giúp khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt. Ước tính khối tài sản của Chủ tịch Vingroup trên sàn chứng khoán Việt Nam (bao gồm sở hữu trực tiếp và gián tiếp) hiện vào khoảng 302.000 tỷ đồng. Ông là nhà đầu tư cá nhân sở hữu khối tài sản lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, bỏ xa mọi kỷ lục trước đó.

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes tại ngày 29/9, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản 16,1 tỷ USD, xếp thứ 157 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Khối tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện còn lớn lớn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, hay tỷ phú Thai Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – Chủ tịch TCC Group, Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage. Thậm chí, trên chặng đường thăng hạng đầy ngoạn mục, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lừng lẫy thế giới, mới nhất là huyền thoại đầu tư Ray Dalio.

Trong một diễn biến khác, cổ phiếu bật tăng mạnh mẽ trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup gần đây đón nhận nhiều thông tin tích cực. Mới đây, Tập đoàn đồng loạt khởi công 2 dự án lớn với tổng vốn đầu tư 182.000 tỷ đồng, gồm Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Trong đó, Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của khu công nghiệp Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo (một thành viên thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vingroup còn đón thêm tin vui khác khi HĐQT VEFAC (mã VEF) đã đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (01 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). Theo phương án này, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Vingroup (mãVIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể “bỏ túi” gần 4.600 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối 83,32% vốn.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Phạm Văn Tình đã ký Quyết định số 152/ QĐ-KKT ngày 20/9/2025 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Vingroup) thực hiện.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại các lô đất ký hiệu CN4-1, CN4-2 của Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4-CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 21.400 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 3.210 tỷ đồng (chiếm 15% tổng vốn đầu tư), nguồn vốn huy động hơn 18.190 tỷ đồng.