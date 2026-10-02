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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển “tướng” toàn cầu về Hà Nội, giao chỉ huy đội 50–100 kỹ sư làm robot hình người

Yên Chi
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VinRobotics đang tuyển hai vị trí giám đốc phần mềm và phần cứng robot, cùng báo cáo trực tiếp CEO. Các thông báo tuyển dụng đề cập mục tiêu đưa robot hình người từ nguyên mẫu đến sản xuất hàng loạt, ứng dụng tại nhà máy xe điện và kho hàng.

Hai vị trí giám đốc cùng quản lý đội ngũ 50–100 người

Trên website chính thức, VinRobotics, công ty công nghệ thuộc Vingroup, đang đăng tuyển Director of Robotics SW & AI (Giám đốc phần mềm và AI robot) và Robotics Hardware Director (Giám đốc phần cứng robot). Cả hai vị trí làm việc toàn thời gian tại Hà Nội, báo cáo trực tiếp Tổng giám đốc và quản lý đội ngũ quy mô 50–100 người.

Doanh nghiệp khuyến khích ứng viên quốc tế tham gia, đồng thời có hỗ trợ chuyển nơi ở và tuyển dụng toàn cầu dành cho nhân sự xuất sắc. Riêng vị trí giám đốc phần mềm yêu cầu ít nhất 10 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm robot hoặc hệ thống tự hành, hoặc có thành tích tương đương.

Một chi tiết đáng chú ý là mục tiêu tăng nhóm phần mềm từ 76 lên 88 kỹ sư trong sáu tháng. Người được tuyển sẽ phụ trách các nhóm phát triển khả năng nhận biết môi trường, định vị, dẫn đường, điều khiển từ xa, chuyển động và thao tác của robot.

Với giám đốc phần cứng, phạm vi công việc trải dài từ thiết kế cấu trúc, động cơ, bộ truyền động đến điện tử, pin, cảm biến và bàn tay robot. Thông báo tuyển dụng nêu rõ trách nhiệm đưa nền tảng robot hình người từ ý tưởng, nguyên mẫu đến công nghiệp hóa và sản xuất hàng loạt, hướng tới vận hành trong nhà máy xe điện và kho hàng.

Công ty vốn 1.000 tỷ đồng đã phát triển nhiều nguyên mẫu người máy

VinRobotics được Vingroup công bố thành lập tháng 11/2024, với tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics, vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng.

Theo cơ cấu góp vốn được công bố khi thành lập, Vingroup sở hữu 51%, ông Phạm Nhật Vượng góp 39%, hai ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm 5%. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, tập trung vào tự động hóa, robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo.

Trong bài tổng kết năm 2025, VinRobotics cho biết đã ra mắt năm nguyên mẫu người máy công nghiệp chỉ sau hơn tám tháng thành lập. Công ty cũng công bố nâng tốc độ di chuyển của người máy lên 1 m/s và trình diễn khả năng hiểu mệnh lệnh, chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Cũng theo doanh nghiệp, quy mô nhân sự tăng hơn 8,5 lần so với thời điểm mới thành lập và dự kiến tiếp tục tăng hơn 270% trong năm 2026. Đây là số liệu toàn công ty, trong khi con số 76 kỹ sư trong thông báo tuyển dụng thuộc nhóm phần mềm.

Robot nặng 70 kg có thể mang tải 5 kg khi leo cầu thang

Trong một công bố trên website, VinRobotics giới thiệu VR-M3, mẫu robot hình người nặng khoảng 70 kg, có khả năng di chuyển trên cầu thang với tốc độ lên tới 0,6 m/s và mang tải 5 kg.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển “tướng” toàn cầu về Hà Nội, giao chỉ huy đội 50–100 kỹ sư làm robot hình người - Ảnh 1.

Theo công ty, robot sử dụng một camera cùng hệ thống AI điều khiển chuyển động để nhận biết địa hình, không cần bản đồ môi trường dựng sẵn hoặc người điều khiển từ xa. VR-M3 liên tục dựng mô hình 3D của địa hình phía trước, lựa chọn điểm đặt chân và điều chỉnh bước đi để giữ thăng bằng. Khi mang vật nặng, robot có thể rút ngắn sải bước và lựa chọn vị trí đặt chân phù hợp hơn.

VinRobotics cũng đã giới thiệu nền tảng người máy gồm hai phiên bản VR-H5 và VR-M3, đi kèm tài liệu kỹ thuật, công cụ phát triển và các kho mã nguồn mở. Trong đó, một công cụ hỗ trợ chạy trực tiếp mô hình AI trên robot để nhận biết môi trường, hiểu chỉ dẫn và đưa ra hành động; công cụ khác giúp giảm dung lượng mô hình và nhu cầu tính toán.

Ở hoạt động quốc tế, công ty đưa robot VR-H3 tham dự Hội nghị quốc tế về Robot và Tự động hóa ICRA 2026 tại Áo và triển lãm COMPUTEX 2026 tại Đài Loan. Tại các sự kiện, doanh nghiệp giới thiệu robot cùng hệ thống bàn tay và động cơ do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, phát triển. 

Ngày 9/6/2026, VinRobotics tiếp tục công bố ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn bán dẫn Infineon Technologies. Hai bên dự kiến thành lập Trung tâm Năng lực VinRobotics – Infineon tại VinRobotics, ưu tiên đánh giá các giải pháp bán dẫn của Infineon trên nền tảng người máy do công ty phát triển.

Trong hệ sinh thái Vingroup, VinMotion cũng đã giới thiệu mẫu robot cỡ nhỏ MiniMotion với khả năng đi bộ, leo bậc thang, nhảy từ bục cao và nhào lộn tiếp đất. Trong video được công bố trên fanpage doanh nghiệp, robot thực hiện chuỗi động tác nhào lộn rồi trở lại tư thế đứng thẳng. VinMotion còn trình diễn khả năng chịu tải tới 85 kg, với thử nghiệm một người trưởng thành đứng lên robot trong khi máy tự điều chỉnh các khớp để giữ thăng bằng.

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