Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra thông báo quan trọng tới tất cả cổ đông

Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) vừa chính thức thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.



Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp được ấn định là 23/03/2026. Các cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày này sẽ đủ điều kiện tham dự phiên họp.



Về thời gian và địa điểm họp, Tập đoàn sẽ thông báo cụ thể sau tới các cổ đông.



Đại hội dự kiến sẽ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup.



Về kết quả kinh doanh, năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay của Vingroup. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2024 và là kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Lợi nhuận trước thuế đạt 26.300 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng, lần lượt tăng 57% và 111% so với cùng kỳ, đồng thời vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 34% so với cuối năm trước.