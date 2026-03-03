Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mở rộng đế chế" với dự án nghìn tỷ tại Gia Lai

Gia Lai "bùng nổ" các dự án năng lượng tái tạo

Đầu năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư loạt 12 dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, có tổng mức đầu 22.082 tỷ đồng; tổng công suất: Khoảng 707,84 Megawatt (chủ yếu điện gió khoảng 508 Megawat, điện mặt trời khoảng199,84 Megawat), EVN thông tin cuối tháng 1/2026.

Hình ảnh cánh đồng điện gió ở Gia Lai. Ảnh: Phạm Quý

Khi đi vào hoạt động, các dự án này được kỳ vọng sẽ bổ sung một lượng điện sạch đáng kể, giúp hệ thống điện quốc gia thêm phần ổn định và giảm dần phụ thuộc vào nguồn nhiệt điện truyền thống.

Đây thực sự là những bước tiến quan trọng, góp phần đưa Gia Lai trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về phát triển năng lượng tái tạo ở Tây Nguyên.

12 dự án ăng lượng tái tạo tại Gia Lai:

STT Tên dự án Công suất Tổng mức đầu tư Diện tích đất sử dụng Địa điểm triển khai Thời gian triển khai 1 Nhà máy điện gió Bờ Ngoong 100 MW 3.764 tỷ đồng 42 ha Xã Ia Băng và xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 2 Nhà máy điện gió Xã Trang 100 MW 3.408 tỷ đồng 45 ha Xã Trang, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 3 Nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2 100 MW 3.350 tỷ đồng 47,58 ha Xã KDang, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 4 Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1 49 MW 836 tỷ đồng 70 ha Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 5 Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2 90 MW 1.545 tỷ đồng 135 ha Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 6 Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ 49 MW 831 tỷ đồng 69,8 ha Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 7 Nhà máy điện mặt trời Ia Rsuom – Bitexco – TôNa 11,84 MW 198,3 tỷ đồng 11,779 ha Xã Uar, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 8 Nhà máy điện gió Ia Ko 1 42 MW 1.562 tỷ đồng 27,3 ha Xã Ia Ko, xã Chư Pưh và xã Ia Le, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 9 Nhà máy điện gió Ia Ko 2 42 MW 1.404 tỷ đồng 27,3 ha Xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 10 Nhà máy điện gió Nhơn Hoà 3 42 MW 1.720 tỷ đồng 27,3 ha Xã Chư Pưh và xã Ia Le, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 11 Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4 42 MW 1.678 tỷ đồng 27,3 ha Xã Chư Pưh và xã Ia Le, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027 12 Nhà máy điện gió An Thành 40 MW 1.586 tỷ đồng 16,82 ha Xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai Quý IV/2025 - 12/2027

Báo Đầu tư ngày 3/3 thông tin, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện 10 dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Theo đó, 2 dự án điện gió công suất 100MW gồm Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2 và Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong đều có sự góp mặt của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Trung Nam và Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cụ thể, Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2 (tổng vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng) có hai nhà đầu tư là Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Thuận Nam (thuộc Trung Nam Group) và Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Tỷ phú USD của Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Bloomberg/Vingroup

Tương tự, Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong (tổng vốn đầu tư hơn 3.764 tỷ đồng) có 2 nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo và Liên danh Trung Nam Bờ Ngoong.

Đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy Gia Lai đang trở thành "điểm nóng" đầu tư năng lượng tái tạo miền Trung - Tây Nguyên, góp phần vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng quốc gia, Net Zero 2050 và tạo hàng nghìn việc làm địa phương.

Nói riêng về VinEnergo. Đây là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, được thành lập với sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực năng lượng thông minh và bền vững. Kế thừa tinh thần đổi mới và hệ giá trị cốt lõi của Vingroup, VinEnergo tập trung phát triển các giải pháp năng lượng sạch, tối ưu hóa hiệu suất vận hành và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong toàn hệ sinh thái.