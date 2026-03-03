HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mở rộng đế chế" với dự án nghìn tỷ tại Gia Lai

Trang Ly |

Dự án nghìn tỷ đó là gì?

Gia Lai "bùng nổ" các dự án năng lượng tái tạo

Đầu năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư loạt 12 dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, có tổng mức đầu 22.082 tỷ đồng; tổng công suất: Khoảng 707,84 Megawatt (chủ yếu điện gió khoảng 508 Megawat, điện mặt trời khoảng199,84 Megawat), EVN thông tin cuối tháng 1/2026.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mở rộng đế chế" với dự án nghìn tỷ tại Gia Lai - Ảnh 1.

Hình ảnh cánh đồng điện gió ở Gia Lai. Ảnh: Phạm Quý

Khi đi vào hoạt động, các dự án này được kỳ vọng sẽ bổ sung một lượng điện sạch đáng kể, giúp hệ thống điện quốc gia thêm phần ổn định và giảm dần phụ thuộc vào nguồn nhiệt điện truyền thống.

Đây thực sự là những bước tiến quan trọng, góp phần đưa Gia Lai trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về phát triển năng lượng tái tạo ở Tây Nguyên.

12 dự án ăng lượng tái tạo tại Gia Lai:

STTTên dự ánCông suấtTổng mức đầu tưDiện tích đất sử dụngĐịa điểm triển khaiThời gian triển khai
1Nhà máy điện gió Bờ Ngoong100 MW3.764 tỷ đồng42 haXã Ia Băng và xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
2Nhà máy điện gió Xã Trang100 MW3.408 tỷ đồng45 haXã Trang, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
3Nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2100 MW3.350 tỷ đồng47,58 haXã KDang, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
4Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 149 MW836 tỷ đồng70 haXã Ia Le, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
5Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 290 MW1.545 tỷ đồng135 haXã Ia Le, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
6Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ49 MW831 tỷ đồng69,8 haXã Ia Le, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
7Nhà máy điện mặt trời Ia Rsuom – Bitexco – TôNa11,84 MW198,3 tỷ đồng11,779 haXã Uar, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
8Nhà máy điện gió Ia Ko 142 MW1.562 tỷ đồng27,3 haXã Ia Ko, xã Chư Pưh và xã Ia Le, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
9Nhà máy điện gió Ia Ko 242 MW1.404 tỷ đồng27,3 haXã Ia Ko, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
10Nhà máy điện gió Nhơn Hoà 342 MW1.720 tỷ đồng27,3 haXã Chư Pưh và xã Ia Le, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
11Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 442 MW1.678 tỷ đồng27,3 haXã Chư Pưh và xã Ia Le, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027
12Nhà máy điện gió An Thành40 MW1.586 tỷ đồng16,82 haXã Đak Pơ, tỉnh Gia LaiQuý IV/2025 - 12/2027

Báo Đầu tư ngày 3/3 thông tin, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện 10 dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn phía Tây tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, 2 dự án điện gió công suất 100MW gồm Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong đều có sự góp mặt của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Trung Nam và Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cụ thể, Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2 (tổng vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng) có hai nhà đầu tư là Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Thuận Nam (thuộc Trung Nam Group) và Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mở rộng đế chế" với dự án nghìn tỷ tại Gia Lai - Ảnh 2.

Tỷ phú USD của Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Bloomberg/Vingroup

Tương tự, Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong (tổng vốn đầu tư hơn 3.764 tỷ đồng) có 2 nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo và Liên danh Trung Nam Bờ Ngoong.

Đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy Gia Lai đang trở thành "điểm nóng" đầu tư năng lượng tái tạo miền Trung - Tây Nguyên, góp phần vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng quốc gia, Net Zero 2050 và tạo hàng nghìn việc làm địa phương.

Nói riêng về VinEnergo. Đây là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, được thành lập với sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực năng lượng thông minh và bền vững. Kế thừa tinh thần đổi mới và hệ giá trị cốt lõi của Vingroup, VinEnergo tập trung phát triển các giải pháp năng lượng sạch, tối ưu hóa hiệu suất vận hành và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong toàn hệ sinh thái.

Tags

tỷ phú Phạm nhật vượng

vingroup

Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại