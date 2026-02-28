Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang Xanh SM “đánh chiếm” thị trường Bali, Indonesia

Ngày 27/02/2026, Green SM chính thức triển khai hoạt động tại Bali (Indonesia) thông qua hợp tác chiến lược với hãng Taxi Komotra, đưa vào vận hành dịch vụ taxi thuần điện nhằm hỗ trợ định hướng phát triển du lịch bền vững và giao thông đô thị trên hòn đảo này. Nhân dịp kỷ niệm 238 năm thành lập thành phố Denpasar, Green SM triển khai chương trình ưu đãi trong thời gian giới hạn với mức giảm 25%, tương đương tối đa 238.000 IDR mỗi chuyến.

Theo thoả thuận hợp tác, Green SM cung cấp nền tảng công nghệ, đội xe thuần điện, hệ thống tiêu chuẩn vận hành và chương trình phát triển tài xế; trong khi hãng Taxi Komotra đóng góp kinh nghiệm vận hành địa phương cùng mạng lưới sẵn có trên toàn đảo Bali. Sự hợp tác này kết hợp công nghệ di chuyển thuần điện với năng lực triển khai thực tiễn tại địa phương, hướng tới xây dựng một mô hình vận tải có khả năng mở rộng và được quản trị theo tiêu chuẩn thống nhất.

Hoạt động tại Bali được triển khai dựa trên nền tảng Cam kết 5 Xanh tốt của Green SM. Được xây dựngnhư một tiêu chuẩn vận hành nền tảng ngay từ nhữngngày đầu thành lập, khung cam kết này bảo đảm mỗichuyến đi mang lại trải nghiệm xuất sắc, đội ngũ tàixế chuyên nghiệp, phương tiện chất lượng cao và an toàn, giá cước hợp lý và minh bạch, đồng thời đónggóp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững về môi trường.

Cùng với dịch vụ taxi điện, Green SM đặc biệt chútrọng xây dựng đội ngũ tài xế Green SM Driver tại Bali. Đội ngũ tài xế được định vị là những đại sứ di chuyển xanh chuyên nghiệp, hoạt động dựa trên năm giá trị cốt lõi gồm Tôn trọng, Chuyên nghiệp, Tận tâm, Kỷ luật và Thu nhập cạnh tranh cùng lộ trình nghề nghiệp ổn định. Chương trình đào tạo bài bản, cơ chế thu nhập minh bạch và hệ thống quản trị dịch vụ chặt chẽ hướng tới việc nâng tầm nghề tài xế trở thành một nghề nghiệp được tôn trọng, đồng thời duy trì an toàn và độ tin cậy là tiêu chuẩn nền tảng. Cách tiếp cận này gắn kết ổn định thu nhập với trách nhiệm môi trường, củng cố vai trò của tài xế trong việc hỗ trợ định hướng du lịch bền vững của Bali.

Việc ra mắt dịch vụ diễn ra trong bối cảnh nhu cầu di chuyển gia tăng cùng sự phục hồi và phát triển của ngành du lịch trên đảo. Báo cáo Indonesia Tourism Outlook 2025 ghi nhận xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang du lịch có trách nhiệm với môi trường, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các giải pháp di chuyển không phát thải trong chiến lược phát triển dài hạn. Theo dự báo của Cơ quan Hoạch định Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas), số lượng việc làm xanh trên toàn quốc có thể đạt từ 4,8 đến 5,3 triệu vào năm 2029, phản ánh tiềm năng kinh tế rộng lớn của các ngành công nghiệp bền vững.