Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương tuyến buýt điện mới, miễn phí hoàn toàn cho người dân và du khách tham quan thủ đô ngay trước thềm đại lễ của dân tộc

Tuyến buýt điện miễn phí E11, hoạt động thí điểm từ 18/8 đến hết năm 2025, đi qua nhiều địa danh gắn với lịch sử và văn hóa Hà Nội như Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố cổ Hà Nội và các bảo tàng trung tâm, kết nối dòng chảy quá khứ và hiện tại trong từng hành trình xanh của người dân và du khách. Đây cũng có thể xem là tuyến xe “kết nối di sản” của thủ đô ngàn năm văn hiến.

“Đây không chỉ là một tuyến giao thông công cộng mới. Đây là món quà phụng sự mà VinBus và UBND TP Hà Nội gửi tới nhân dân Thủ đô và du khách bốn phương trong dịp Đại lễ đặc biệt của dân tộc!”, Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, chia sẻ.

Tuyến buýt điện E11 do VinBus - một công ty con của tập đoàn Vingroup - vận hành, hoạt động từ 7h00 đến 18h00, với tần suất 12 phút/chuyến vào thứ Bảy, Chủ nhật; 15 phút/chuyến vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm; và 18 phút/chuyến vào thứ Hai và thứ Sáu.

E11 là tuyến buýt điện thứ 18 được VinBus đưa vào vận hành tại Thủ đô Hà Nội, sử dụng dòng xe VinFast EB8 do Việt Nam sản xuất 100%. Thân xe được thiết kế sàn thấp, thuận tiện cho người cao tuổi, trẻ em và được tích hợp tính năng hỗ trợ người khuyết tật lên xuống. Xe được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại gồm hệ thống tự động thông báo điểm dừng, camera an ninh, màn hình LED và Wi-Fi miễn phí, di chuyển êm ái, hoàn toàn không phát thải và không gây tiếng ồn.

“Việc đưa tuyến buýt điện miễn phí E11 do VinBus vận hành đi vào hoạt động chính thức từ ngày hôm nay là minh chứng rõ nét cho cam kết này. Tuyến xe không chỉ giúp kết nối dễ dàng tới các địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Hà Nội; mà còn góp phần thúc đẩy thành phố trở thành biểu tượng mới của giao thông xanh, góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Thủ đô văn minh, giàu bản sắc, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” và là nơi đáng sống cho tất cả chúng ta”, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, VinBus sẽ triển khai tăng cường các tuyến buýt phục vụ nhân dân và du khách đến Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Các tuyến buýt được tăng cường bao gồm hai tuyến hiện có là tuyến 43 và E10, cùng ba tuyến bổ sung là E02, E08 và E09, với tần suất từ 20 đến 60 phút một chuyến, tổng số 258 lượt xe mỗi ngày. Hành khách có thể dễ dàng tra cứu lộ trình, điểm dừng của các tuyến, thời gian đón và theo dõi vị trí xe theo thời gian thực thông qua ứng dụng VinBus.

Việc đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 cũng như tăng cường các tuyến buýt điện của VinBus không chỉ thể hiện tinh thần phụng sự cộng đồng trong dịp đại lễ, mà còn là hành động thiết thực hưởng ứng sáng kiến “Vì Thủ đô trong xanh” do UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phát động từ tháng 1/2025, kêu gọi cộng đồng chung tay giảm phát thải, đặc biệt từ lĩnh vực giao thông đô thị.