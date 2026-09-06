Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu hơn cả Chủ tịch Samsung, Alibaba, Xiaomi

Sự thăng tiến của ông Phạm Nhật Vượng trên bảng xếp hạng người giàu của Forbes cho thấy vị thế của Việt Nam trên bản đồ tỷ phú châu Á và thế giới đang ngày càng đáng được chú ý.

Trên bản đồ tỷ phú châu Á, những cái tên gắn với các tập đoàn công nghệ khổng lồ đến từ khu như Samsung, Alibaba hay Xiaomi từ lâu được xem là biểu tượng của sức mạnh kinh tế và khả năng tạo ra tài sản ở quy mô toàn cầu. Tuynhiên, sự vươn lên mạnh mẽ của Vingroup đã đưa tên tuổi của ông Phạm Nhật Vượng sánh ngang với những tỷ phú hàng đầu khu vực và thế giới.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, tại ngày 4/9/2026, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản ròng ước tính 39,3 tỷ USD, đứng thứ 54 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Con số này thậm chí còn lớn hơn cả tài sản của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma và Chủ tịch Xiaomi Lei Jun (Lôi Quân).

Phần lớn tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gắn với hệ sinh thái Vingroup (mã VIC) do ông sáng lập và kiểm soát. Tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng, công nghiệp ô tô và công nghệ… Nguồn tài sản của ông Vượng có sự liên hệ chặt chẽ với giá trị vốn hóa và triển vọng của Vingroup, đặc biệt là các khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng và công nghệ mới.

Trong những năm gần đây, VinFast trở thành một trong những tài sản được chú ý nhất trong hệ sinh thái này. Việc tập trung nguồn lực vào xe điện, mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế và xây dựng năng lực sản xuất khiến câu chuyện tài sản của ông Vượng ngày càng gắn với kỳ vọng về khả năng hình thành một tập đoàn công nghiệp có quy mô toàn cầu. Đây cũng là điểm khiến trường hợp của ông Phạm Nhật Vượng khá khác biệt so với Lee Jae-yong, Jack Ma hay Lei Jun.

Lee Jae-yong đại diện cho một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Samsung có vị thế đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, điện thoại thông minh, màn hình và điện tử tiêu dùng. Vì vậy, tài sản của ông Lee gắn chặt với một đế chế công nghệ có quy mô toàn cầu.

Trong khi đó, Jack Ma là người sáng lập Alibaba – một trong những doanh nghiệp thương mại điện tử và công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc. Dù không còn trực tiếp điều hành Alibaba, ông vẫn là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của ngành công nghệ Trung Quốc.

Lei Jun lại đại diện cho thế hệ doanh nhân công nghệ mới của Trung Quốc. Từ một nhà sản xuất điện thoại thông minh, Xiaomi đã mở rộng sang hệ sinh thái thiết bị thông minh, điện tử tiêu dùng và nhiều lĩnh vực công nghệ khác.

Việc tài sản của ông Vượng vượt qua cả 3 tỷ phú này vì thế mang ý nghĩa đáng chú ý. Đây không đơn thuần là một cuộc so sánh giữa bốn con số, mà còn phản ánh sự nổi lên của những doanh nhân Việt Nam trong bản đồ tài sản toàn cầu. Sự gia tăng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng cho thấy quy mô của doanh nghiệp Việt có khả năng tạo ra những tài sản cá nhân tương đương với các tập đoàn lớn trong khu vực.

Đặc biệt, câu chuyện này diễn ra trong bối cảnh Vingroup đang theo đuổi chiến lược mở rộng sang những ngành có yêu cầu vốn và công nghệ rất cao. Nếu các dự án công nghiệp, ô tô điện và công nghệ tiếp tục mở rộng, giá trị của hệ sinh thái này có thể trở thành yếu tố quan trọng quyết định biến động tài sản của ông Vượng trong những năm tới.

Nhìn chung, tài sản của các tỷ phú phần lớn đến từ cổ phần tại doanh nghiệp, do đó có thể thay đổi mạnh theo giá cổ phiếu, định giá doanh nghiệp và các giao dịch tài sản. Do đó, mọi sự so sánh chỉ mang tính thời điểm. Dù vậy, khôngthể phủ nhận vị thế của Việt Nam trên bản đồ tỷ phú châu Á và thế giới đang ngày càng đáng được chú ý.