Thăm nhà máy VinFast, Tổng thống Myanmar bày tỏ ấn tượng với 3 thứ của hãng xe “Made in Vietnam”

Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, trực tiếp đón tiếp Tổng thống Myanmar tại Tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng.

Tổng thống Myanmar cùng Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar đã đến thăm và làm việc tại Tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng. Ảnh: VIC

Chiều 4/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam (từ 4 - 6/9), Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar đã đến thăm và làm việc tại Tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng, trực tiếp tìm hiểu về câu chuyện phát triển thần tốc của thương hiệu ô tô Việt Nam.

Đón tiếp Tổng thống Myanmar tại Tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng là ông Phạm Nhật Quân Anh, Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu. Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Quân Anh đã trực tiếp đưa Tổng thống Myanmar đến thăm xưởng hàn thân vỏ và xưởng lắp ráp ô tô điện. Đồng thời lãnh đạo VinFast đã giới thiệu với Tổng thống Myanmar về quy trình sản xuất khép kín, dây chuyền hiện đại với công nghệ tự động hóa cao và các dòng sản phẩm đẳng cấp quốc tế của VinFast.

Ngay tại xưởng lắp ráp, Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ ấn tượng với chất lượng và đẳng cấp rất cao của những chiếc ô tô điện thương hiệu Việt. Đồng thời, lãnh đạo Myanmar cũng ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại của nhà máy cùng với hành trình thần tốc vươn lên trở thành thương hiệu ô tô số một thị trường Việt Nam và nhanh chóng vươn ra thế giới của VinFast.

Ông Phạm Nhật Quân Anh, Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu, đón tiếp Tổng thống Myanmar tại Tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng. Ảnh: VIC

Chuyến thăm của Tổng thống Min Aung Hlaing diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Myanmar đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chuyến thăm của Tổng thống Myanmar là dịp để VinFast giới thiệu về những thành tựu mới của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, cũng như năng lực sản xuất và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Myanmar trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và giao thông xanh.

Tổng thống Myanmar ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại của nhà máy cùng với hành trình của VinFast. Ảnh: TTXVN

Trước Tổng thống Myanmar, Tổ hợp Nhà máy VinFast tại Hải Phòng đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều lãnh đạo cấp cao và nguyên thủ quốc gia khi đến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam. Cụ thể, Nguyên Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Nguyên Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Nguyên Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel... khi còn đương nhiệm đều đã đã từng tới nhà máy, tham quan dây chuyền sản xuất ô tô điện và trực tiếp tìm hiểu các dòng xe điện VinFast.

Trên thực tế, tính đến thời điểm hiện tại, VinFast đã nắm giữ thị phần số một tại Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp, đồng thời đã hiện diện tại 16 quốc gia trên thế giới, với các thị trường trọng điểm như Indonesia, Ấn Độ, Philippines, Bắc Mỹ...

Myanmar sẽ tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing trước hội đàm. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân, sáng 5/9, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Đáng chú ý, tại hội đàm, về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển.

Theo đó, Tổng thống Myanmar khẳng định Myanmar sẽ quan tâm, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh lâu dài, ổn định tại Myanmar. Đồng thời lãnh đạo Myanmar nhất trí khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực chất như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, viễn thông và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng giao thông; cũng như nhất trí thúc đẩy tăng cường kết nối hàng không và thúc đẩy hợp tác du lịch.

Ngoài ra, Tổng thống Min Aung Hlaing chia sẻ Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, tăng cường xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông. Tổng thống bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Myanmar trên các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Myanmar có nhu cầu.

Toàn cảnh hội đàm sáng 5/9. Ảnh: VGP

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, hoạch định chính sách, quản lý kinh tế - xã hội, lấy người dân làm trung tâm, phát huy nội lực gắn với chủ động hội nhập quốc tế, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức nhận định, Myanmar là thị trường tiềm năng về thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hàng hóa Việt Nam tương đối phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Myanmar. Do đó, thời gian tới, hai bên cần tranh thủ khai thác tốt những tiềm năng và thế mạnh lẫn nhau.

Trên thực tế, quan hệ kinh tế thương mại được coi là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với trao đổi thương mại song phương duy trì khoảng 500 triệu USD/năm. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 336,28 triệu USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, nếu duy trì đà tăng trưởng này, kim ngạch cả năm 2026 dự kiến có thể đạt từ 670 - 750 triệu USD.

Về lĩnh vực đầu tư, tính đến hết tháng 6/2026, Việt Nam có 107 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar với tổng vốn đăng ký 1,4 tỷ USD. Đáng chú ý, có một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam hoạt động kinh doanh thành công, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế của Myanmar, tiêu biểu như: liên doanh Mytel (viễn thông và hạ tầng số), HAGL Myanmar Center/THACO (tổ hợp bất động sản, khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại tại Yangon)...