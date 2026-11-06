Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tuyển 30.000 người cùng xây hai siêu đô thị, thu nhập lên tới 50 triệu đồng, ăn ở miễn phí, chưa có tay nghề được đào tạo

VinCons thông báo tuyển dụng tới 30.000 công nhân cơ hữu tại hai dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

VinCons vừa thông báo tuyển dụng tối đa 30.000 công nhân cơ hữu làm việc tại hai dự án quy mô lớn là Khu đô thị phức hợp Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh) và Vinhomes Green Paradise (TP.HCM).

Theo thông báo tuyển dụng, mức thu nhập dành cho công nhân dao động từ 14–34 triệu đồng/tháng; tổ trưởng có thể nhận 35–50 triệu đồng/tháng, tùy cấp bậc, vị trí và tay nghề.

Ngoài tiền lương, người lao động được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/7. Doanh nghiệp cũng bố trí miễn phí ký túc xá và ba bữa ăn mỗi ngày.

Đối với lao động chưa có tay nghề, VinCons tổ chức đào tạo miễn phí và hưởng lương trong thời gian học. Công ty đồng thời tổ chức các kỳ thi sát hạch nâng bậc định kỳ, tạo điều kiện để công nhân phát triển kỹ năng và cải thiện thu nhập.

Việc tuyển dụng số lượng lớn diễn ra trong bối cảnh hai dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Green Paradise đang được triển khai với quy mô lớn, kéo theo nhu cầu nhân lực đáng kể trong lĩnh vực xây dựng.

Tại Quảng Ninh, theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2026 của cơ quan Thống kê thành phố, Khu đô thị phức hợp Vinhomes Global Gate Hạ Long là một trong những dự án quy mô lớn đang triển khai trên địa bàn, góp phần tạo việc làm và gia tăng nhu cầu lao động xây dựng. Theo kế hoạch được nêu trong báo cáo, dự án dự kiến cần tuyển thêm khoảng 50.000 công nhân và kỹ sư trong các giai đoạn tiếp theo.

Vinhomes Global Gate Hạ Long, có quy mô quy hoạch khoảng 6.200ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD. Dự án do Vingroup khởi công ngày 19/12/2025, với thời gian triển khai dự kiến 15 năm, từ 2021 đến 2036.

Đáng chú ý, Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm tại điểm cuối tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, đồng thời được quy hoạch một ga depot trong nội khu. Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, dự kiến vận hành từ năm 2028. Khi đi vào khai thác, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long được kỳ vọng rút ngắn còn khoảng 23 phút.

Tại TP.HCM, Vingroup khởi công Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) vào ngày 19/4/2025. Dự án nằm tại khu vực cửa biển Long Hòa – Cần Thạnh, thuộc địa bàn huyện Cần Giờ cũ, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD và quy mô 2.870ha. Mật độ xây dựng được công bố ở mức 17%.

Sau hơn một năm triển khai, khu vực dự án đang từng bước hình thành các hạng mục hạ tầng, đường giao thông và công trình đầu tiên. Các khu vực mặt nước được xác lập ranh giới, nâng cao cốt nền và triển khai hạ tầng kỹ thuật.

Theo quy hoạch, Vinhomes Green Paradise có nhiều hạng mục quy mô lớn như biển hồ nước mặn hơn 800ha, Nhà hát Sóng Xanh và công viên giải trí VinWonders rộng 122ha.

Không chỉ tuyển dụng phục vụ hai dự án, VinCons còn đang mở rộng quy mô lực lượng lao động cơ hữu. Từ mục tiêu tuyển 100.000 công nhân được đặt ra vào cuối năm 2025, doanh nghiệp hiện có hơn 130.000 nhân sự, trong đó khoảng 120.000 người là công nhân. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, toàn bộ lực lượng công nhân này đều là lao động cơ hữu. VinCons đặt mục tiêu nâng quy mô lên 200.000 công nhân cơ hữu.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược nhân sự của doanh nghiệp là tỷ lệ lớn lao động mới chưa từng làm việc trong ngành xây dựng. Hơn 95% nhân sự tuyển mới trước đó chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, phần lớn đến từ khu vực nông thôn và miền núi.