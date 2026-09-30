Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chốt lịch đưa một công trình qua mô lớn nhất Đông Nam Á đi vào hoạt động

Với việc quần thể VinWonders, hai sân golf 36 hố, khách sạn 5 sao, chuỗi boutique và biệt thự biển mini đi vào vận hành cùng lúc, Cần Giờ sẽ trở thành "siêu điểm đến" toàn diện và hấp dẫn với quy mô và mức độ đa dạng hàng đầu châu lục.

Ngày 30/9/2026, Vinpearl công bố sẽ đồng loạt khai trương các công trình trọng điểm tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ vào ngày 1/7/2027. Với việc quần thể VinWonders, hai sân golf 36 hố, khách sạn 5 sao, chuỗi boutique và biệt thự biển mini đi vào vận hành cùng lúc, Cần Giờ sẽ trở thành "siêu điểm đến" toàn diện và hấp dẫn với quy mô và mức độ đa dạng hàng đầu châu lục.

Tâm điểm là "Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu" VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha, quy tụ gần 300 trò chơi và 30 show diễn/ngày – số lượng nhiều nhất thế giới trong một quần thể công viên. Ba công viên Lễ hội Toàn cầu, Lễ hội Safari và Lễ hội Nước hội tụ những loại hình giải trí chưa từng có tại Việt Nam và quốc tế, đưa tinh hoa văn hóa, lễ hội và giải trí từ khắp các châu lục thành trải nghiệm sôi động suốt 365 ngày, kiến tạo một "vũ trụ lễ hội độc nhất vô nhị" giữa biển rừng Cần Giờ.

Ngoài ra, bộ đôi tuyệt phẩm golf 36 hố quy mô 155 ha, mang dấu ấn của hai tên tuổi lừng danh thế giới Robert Trent Jones II và Tiger Woods. Sunrise (Bình Minh) là sân 18 hố ven biển đầu tiên tại châu Á tái hiện những mẫu hố kinh điển của "kỷ nguyên vàng" golf thế giới; Sunset (Hoàng Hôn) là sân mang triết lý Strategic Golf đặc trưng của Tiger Woods, biến địa hình lên xuống mạnh, fairway uốn lượn và green đa tầng thành những thử thách chiến thuật đầy biến số. Hai sân golf - hai trường phái thiết kế danh tiếng, kiến tạo một tuyệt phẩm golf giữa thiên nhiên biển rừng Cần Giờ.

Vinpearl Dream Palace Hotel - mô hình khách sạn chủ đề chuẩn mực quốc tế lần đầu tiên được Vinpearl và VinWonders đưa tới Việt Nam cũng sẽ đi vào hoạt động từ giữa năm 2027.

Tiếp nối là quần thể khách sạn boutique với sự hiện diện đầu tiên của các thương hiệu quốc tế Best Western, ibis, ibis Styles, JO&JOE… tại Cần Giờ. Mỗi khách sạn mang một phong cách, một câu chuyện và một trải nghiệm lưu trú riêng biệt, không trùng lặp, kiến tạo nên "bộ sưu tập" đa sắc thái và giàu bản sắc, biến mỗi kỳ nghỉ tại Cần Giờ thành một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Cùng với đó là 137 biệt thự biển cao cấp, mang hai phong cách kiến trúc Địa Trung Hải cổ điển và nhiệt đới phóng khoáng. Không gian biệt lập bên biển cùng hệ tiện ích 5 sao đồng bộ của khách sạn Dream Palace định hình một phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp, đầy đặc quyền ngay trong lòng "siêu điểm đến".

Đồng thời, Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh sẽ chính thức khai trương ngày 1/11/2027. Được tư vấn thiết kế bởi Gensler, tổ hợp rộng 7 ha nổi bật với Nhà hát Sóng Xanh quy mô 5.000 chỗ ngồi lớn nhất Đông Nam Á và Trung tâm Hội nghị sức chứa gần 10.000 khách, đưa Cần Giờ trở thành sân khấu của những chương trình nghệ thuật đỉnh cao và đại sự kiện quốc tế.

"Những điểm đến hàng đầu thế giới luôn được tạo nên bởi những hệ sinh thái đủ tầm vóc để trở thành lý do du khách tìm đến. Với Cần Giờ, chúng tôi không chỉ đưa vào vận hành những công trình giải trí, nghỉ dưỡng hay thể thao riêng lẻ, mà đang cùng kiến tạo một điểm đến mới với quy mô, độ đa dạng và chất lượng trải nghiệm ở tầm quốc tế. Nếu Orlando, Osaka hay Singapore đã trở thành những cái tên trên bản đồ du lịch toàn cầu, chúng tôi kỳ vọng Cần Giờ sẽ đưa TP.HCM và Việt Nam trở thành một tọa độ mới trên bản đồ ấy", bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, chia sẻ.

Hệ sinh thái giải trí - thể thao - nghỉ dưỡng - lưu trú đẳng cấp quốc tế do Vinpearl phát triển, quản lý, vận hành là một cấu phần quan trọng trong tổng thể Vinhomes Green Paradise – siêu đô thị ESG++ tiên phong tại Việt Nam và trên thế giới.

Dự án có quy mô 2.870 ha, được phát triển theo định hướng hài hòa giữa môi trường, cộng đồng và chất lượng sống, đồng thời ứng dụng các chuẩn mực quốc tế cao nhất trong quy hoạch, xây dựng, vận hành và quản trị đô thị.