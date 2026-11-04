Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc xây siêu công trình gần 20.000 tỷ đồng, sở hữu thiết kế vặn xoắn độc đáo, sẽ đưa vào khai thác ngay năm sau

Với nhịp chính dài 500m, hai trụ tháp tạo hình xoắn và tổng chiều dài hơn 5km, cây cầu này là một trong những công trình giao thông quy mô lớn đang được triển khai tại Hà Nội.

Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội, được triển khai nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm Thủ đô với phía Bắc sông Hồng, đặc biệt là khu vực Đông Anh và các tuyến giao thông huyết mạch phía Bắc.

Dự án chính thức khởi công ngày 19/5/2025, có điểm đầu tại nút giao với đường Nghi Tàm, thuộc địa bàn quận Tây Hồ cũ và điểm cuối tại nút giao với đường Trường Sa, phía Đông Anh. Toàn tuyến dài khoảng 5,15km, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Theo cập nhật mới nhất, công trường đang duy trì 15 mũi thi công trên toàn tuyến, sản lượng thực hiện đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, khối lượng thực hiện sẽ đạt khoảng 35-40%.

Các nhà thầu đang tập trung thi công thân tháp, dầm ngang và những kết cấu liên quan (Ảnh: VTC News).

Tại khu vực cầu chính vượt sông Hồng, toàn bộ 84 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp P37 và P38 cùng hai bệ trụ đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung thi công thân tháp, dầm ngang và những kết cấu liên quan.

Ở các khu vực khác, nút giao Nghi Tàm, nút giao Trường Sa và hệ thống cầu dẫn hai đầu cầu cũng được triển khai đồng thời. Nhiều vị trí đã hoàn thành cọc khoan nhồi, bệ trụ và chuyển sang thi công kết cấu phía trên.

Dù vậy, dự án vẫn còn một số hạng mục cần tiếp tục xử lý, đáng chú ý là việc di dời đường điện cao thế, trạm biến áp, hệ thống cấp nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Đây là những công việc có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Theo kế hoạch, cầu Tứ Liên phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng vào ngày 30/7/2027, tiến tới thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10/10/2027.

Thiết kế dây văng xoắn, nhịp chính 500m và hai trụ tháp cao 158m

Điểm nhấn nổi bật nhất của cầu Tứ Liên nằm ở phương án kiến trúc và kết cấu cầu chính. Công trình được thiết kế theo dạng cầu dây văng kết hợp văng xoắn, tạo hình hai trụ tháp đặc biệt trên sông Hồng.

Riêng phần cầu chính vượt sông có chiều dài khoảng 1km, chiều rộng 43m, với nhịp chính dài 500m. Cầu được thiết kế 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và lối đi dành cho người đi bộ.

Theo phương án kiến trúc được phê duyệt, hai trụ tháp chính có chiều cao khoảng 158m, kết hợp hệ dây văng bố trí theo cấu trúc xoắn. Thiết kế này tạo nên diện mạo khác biệt so với nhiều cây cầu dây văng thông thường, đồng thời được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trên trục cảnh quan sông Hồng.

Đáng chú ý, kết cấu dây văng của cầu có yêu cầu thi công đặc biệt. Dây văng của đốt dầm đầu tiên K0 được neo tại vị trí cao nhất của trụ tháp. Do đó, nhà thầu phải hoàn thành phần thân tháp trước khi triển khai căng kéo dây văng và thi công các đốt dầm chủ. Trình tự này đặt ra yêu cầu chặt chẽ về kỹ thuật, độ chính xác và kiểm soát lực trong quá trình thi công.

Để đáp ứng yêu cầu trên, công trường sử dụng nhiều thiết bị và giải pháp thi công chuyên dụng như hệ thống ván khuôn leo thủy lực, cẩu tháp công suất lớn, thiết bị lắp hẫng dầm thép có khả năng xoay 360 độ cùng các hệ thống phục vụ thi công kết cấu dây văng.

Việc ứng dụng các công nghệ này nhằm bảo đảm độ chính xác của kết cấu, nâng cao an toàn lao động và đẩy nhanh tiến độ những hạng mục nằm trên đường găng của dự án.

Sơ đồ mặt cắt điển hình cầu chính

Bên cạnh cầu chính, công trình còn bao gồm hệ thống cầu dẫn, đường dẫn và các nút giao tại hai đầu cầu. Các hạng mục được triển khai đồng bộ nhằm hình thành tuyến kết nối liên tục từ khu vực Nghi Tàm, vượt sông Hồng đến mạng lưới giao thông phía Đông Hà Nội.

Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên được kỳ vọng tạo thêm một hướng vượt sông Hồng, chia sẻ áp lực giao thông với các cầu hiện hữu như Nhật Tân, Chương Dương và Long Biên. Công trình cũng góp phần rút ngắn kết nối từ khu vực trung tâm đến Đông Anh và các khu vực phát triển đô thị phía Bắc Thủ đô.

Hai doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát triển dự án

Một điểm đáng chú ý khác tại dự án là sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, trong đó có Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG) và Viện Thiết kế Cầu Lớn Trung Quốc thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc.

Trước đó, tháng 12/2024, Vingroup và CPCG đã ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên danh tham gia đấu thầu dự án cầu Tứ Liên theo hình thức EPC. Đây là hình thức tổng thầu bao gồm thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng.

Đến tháng 5/2025, CPCG trở thành một trong 6 doanh nghiệp thuộc liên danh trúng gói thầu 09/TP2-EPC, thực hiện thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp công trình thuộc Dự án thành phần 2 – đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu.

Ngoài hai doanh nghiệp Trung Quốc, liên danh còn có Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons (thành viên Vingroup), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Hưng Phú.

Trong liên danh này, CPCG là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng, còn Viện Thiết kế Cầu Lớn Trung Quốc có chuyên môn về tư vấn, thiết kế các công trình cầu quy mô lớn. Sự tham gia của hai đơn vị bổ sung năng lực thiết kế và triển khai kỹ thuật cho dự án có kết cấu phức tạp như cầu Tứ Liên.

Được thành lập năm 1986, CPCG hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi và công trình dân dụng. Tập đoàn từng tham gia nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn tại Trung Quốc và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.