Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay doanh nghiệp AI Israel xây dựng xe tự lái

Thỏa thuận hợp tác này đánh dấu bước mở rộng quan trọng về năng lực công nghệ của cả hai bên, đồng thời hướng tới mục tiêu phổ cập các giải pháp tự lái tiên tiến với chi phí hợp lý cho người dùng trên nhiều thị trường.

Theo nội dung hợp tác, VinFast và Autobrains sẽ cùng nghiên cứu và phát triển hệ thống hỗ trợ lái nâng cao L2++ dành cho các mẫu xe VinFast trong tương lai. Hiện nay, toàn bộ các dòng xe điện của VinFast đã được trang bị hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2, trong khi phiên bản L2++ đang được thử nghiệm trên hai mẫu VF 8 và VF 9. Việc hợp tác với Autobrains được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để VinFast từng bước mở rộng các tính năng tự lái nâng cao trên toàn bộ dải sản phẩm, qua đó khẳng định cam kết về an toàn và trải nghiệm vận hành cho khách hàng toàn cầu.

Bên cạnh hệ thống L2++, hai doanh nghiệp cũng đang cùng phát triển giải pháp “Robo-Car” – một kiến trúc AI tiên phong cho xe tự hành thế hệ mới. Điểm nổi bật của giải pháp này là không phụ thuộc vào radar, bản đồ HD hay cảm biến LiDAR vốn có chi phí cao. Thay vào đó, hệ thống sử dụng bảy camera tiêu chuẩn kết hợp với chip xử lý nhỏ gọn nhưng hiệu năng cao, có khả năng thực hiện khoảng 20 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, qua đó giúp triển khai các tính năng tự lái nâng cao với chi phí thấp hơn đáng kể so với các cấu hình phần cứng truyền thống.

Hệ thống Robo-Car vận hành trên nền tảng Agentic AI do Autobrains phát triển, cho phép phương tiện nhận diện và xử lý các tình huống giao thông theo thời gian thực với độ chính xác tiệm cận phản xạ của con người. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể yêu cầu về năng lực tính toán và loại bỏ sự phụ thuộc vào các phần cứng đắt tiền. Bên cạnh đó, công nghệ Air-to-Road – giải pháp định vị dựa trên camera kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh – cho phép loại bỏ nhu cầu sử dụng bản đồ HD, đồng thời hỗ trợ triển khai tự lái cấp độ 4 với khả năng mở rộng linh hoạt tại nhiều thị trường.

Hiện VinFast và Autobrains đang thử nghiệm hệ thống Robo-Car tại một số khu vực được kiểm soát ở Hà Nội và dự kiến sẽ mở rộng sang các đô thị lớn khác cũng như thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Chia sẻ về hợp tác này, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương, Phó Tổng Giám đốc Khối Phát triển Tính năng Tự lái VinFast kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu ADAS/AD, cho biết thỏa thuận chiến lược giữa VinFast và Autobrains đang định hình một hướng tiếp cận hoàn toàn mới nhằm phổ cập công nghệ tự lái với chi phí hợp lý. Theo ông, đây là một phần trong tầm nhìn dài hạn của VinFast về tương lai giao thông toàn cầu, với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ tự lái cho số đông người dùng, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn cao về an toàn và hiệu quả vận hành.

Trong khi đó, ông Igal Raichelgauz, Tổng Giám đốc Autobrains, cho biết hệ thống Robo-Car hợp tác phát triển cùng VinFast đã vận hành ổn định và chính xác trong điều kiện giao thông thực tế. Ông nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng hướng tới việc đưa công nghệ tự lái an toàn và tiện lợi đến với người dùng tại nhiều thị trường, phù hợp với sứ mệnh chung của hai doanh nghiệp.

VinFast hiện đang đẩy mạnh chiến lược phát triển toàn cầu thông qua việc mở rộng năng lực sản xuất, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tăng cường hiện diện tại các thị trường trọng điểm. Việc hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước được xem là bước đi quan trọng giúp hãng xe Việt nâng cao năng lực sản phẩm, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng, hướng tới mục tiêu cung cấp các dòng xe điện thông minh, chất lượng cao và dễ tiếp cận trên phạm vi toàn cầu.