Hơn 8 triệu ô tô Trung Quốc "phủ sóng" toàn cầu: Việt Nam nhập khẩu bao nhiêu?

Hơn 8 triệu ô tô Trung Quốc "phủ sóng" toàn cầu: Đông Nam Á là trọng tâm xe điện

Trong năm 2025, Trung Quốc ghi nhận mức xuất khẩu ô tô kỷ lục với 8,32 triệu xe, tăng 30% so với năm trước, đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô nước này trên toàn cầu. Phần lớn tăng trưởng đến từ phân khúc xe năng lượng mới (NEV) với 3,43 triệu chiếc, tăng 70% so với 2024, cho thấy thị trường quốc tế ngày càng ưa chuộng xe điện và công nghệ mới.

Đáng chú ý, bản đồ xuất khẩu đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang khu vực Đông Nam Á. Trong khi Mexico, Nga và UAE dẫn đầu về tổng lượng xe, thì Philippines, Thái Lan và Indonesia đã vươn lên nằm trong nhóm 10 quốc gia nhập khẩu xe điện Trung Quốc nhiều nhất thế giới. Điều này cho thấy sự ưu tiên đặc biệt của thị trường ASEAN đối với dòng xe xanh.

Tại Việt Nam, làn sóng ô tô Trung Quốc cũng đang đổ bộ mạnh mẽ. Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu gần 48.000 xe từ nước này, kim ngạch đạt 1,6 tỷ USD (tăng 76%). Với sự gia nhập của các "ông lớn" như BYD, Geely hay Omoda & Jaecoo thông qua việc xây dựng nhà máy và mở rộng đại lý, thị trường Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến chiến lược cho các dòng xe điện và xe công nghệ mới.

SUV điện giá rẻ Toyota lộ diện: Pin 49 kWh, tầm hoạt động ấn tượng

Toyota vừa giới thiệu mẫu SUV điện giá rẻ Urban Cruiser Ebella, đánh dấu bước đi mới của hãng trong phân khúc xe điện phổ thông. Đây là mẫu xe điện thuần túy đầu tiên của Toyota tại thị trường Ấn Độ, được phát triển dựa trên nền tảng của Maruti Suzuki e Vitara và sản xuất tại nhà máy Suzuki trong nước.

Mẫu SUV này có ba phiên bản, sử dụng động cơ điện một mô-tơ với công suất tối đa 142 mã lực. Pin dung lượng 49 kWh cho phép xe đạt phạm vi hoạt động lên tới khoảng 543 km sau mỗi lần sạc, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng đô thị.

Về thiết kế, Urban Cruiser Ebella sở hữu ngoại hình hiện đại với hệ thống đèn LED, mâm hợp kim 18 inch và nhiều chi tiết đậm chất SUV. Nội thất nổi bật với màn hình kép 10,25 inch và 10,1 inch, cùng các tiện nghi như phanh tay điện tử, điều hòa tự động.

Xe được trang bị đầy đủ tính năng an toàn gồm 7 túi khí, ABS, ESP và các hệ thống hỗ trợ lái. Toyota chưa công bố giá bán chính thức, nhưng mức giá dự kiến tương đương Maruti Suzuki e Vitara, khoảng 485–570 triệu đồng, hứa hẹn tạo sức hút lớn trong phân khúc SUV điện giá rẻ.

Skoda Slavia 2026 sắp ra mắt: Thiết kế tinh chỉnh, trang bị ngày càng hiện đại

Mẫu sedan hạng B+ Skoda Slavia 2026 vừa lộ diện phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, dự kiến ra mắt trong năm 2026 nhằm duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ như Honda City, Hyundai Verna hay Volkswagen Virtus.

Ở lần facelift này, Slavia không thay đổi toàn diện mà tập trung tinh chỉnh thiết kế ngoại thất. Xe có thể được làm mới lưới tản nhiệt, cụm đèn LED sắc nét hơn, cản trước – sau thể thao và đèn hậu LED với đồ họa mới.

Skoda Slavia facelift giữ dáng sedan quen thuộc, tinh chỉnh thiết kế. Ảnh: Cartoq

Không gian nội thất cũng được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn, nổi bật với màn hình kỹ thuật số lớn hơn và hệ thống giải trí cải tiến. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý có thể xuất hiện gồm phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, camera 360 độ, nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Đáng chú ý, Skoda Slavia facelift được kỳ vọng sẽ bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, gồm các tính năng như ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và phanh khẩn cấp tự động.

Về động cơ, Skoda Slavia facelift nhiều khả năng giữ nguyên các tùy chọn tăng áp gồm bản 1.0L và 1.5L, đi kèm hộp số sàn, tự động hoặc DSG 7 cấp, nhằm duy trì hiệu suất ổn định và tập trung nâng cấp trải nghiệm người dùng. Skoda Slavia 2026 được kỳ vọng sớm lắp ráp và phân phối tại Việt Nam, mở rộng lựa chọn trong phân khúc sedan phổ thông.

(Tổng hợp)