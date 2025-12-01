Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trích 6 tỷ từ đám cưới con gái ủng hộ đồng bào miền Trung

Tối 30/11, tại đêm nhạc thiện nguyện Nghĩa tình phương Nam 2025 do VTV9 phối hợp tổ chức, chương trình ghi nhận số tiền đóng góp lên tới 25 tỷ 10 triệu đồng, quyên vào Quỹ Tấm lòng Việt để hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì thiên tai, bão lũ.

Trong số đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn — Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) — quyết định trích từ tiền mừng đám cưới con gái, dành tặng 6 tỷ đồng giúp bà con vùng lũ. Ông chia sẻ:

“Cảm xúc của tôi lúc này thật sự khó diễn tả. Tôi chỉ muốn gửi trọn tấm lòng của mình — cũng như của rất nhiều người Việt Nam, đến đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề vì bão lũ.”

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, khi theo dõi chương trình Nghĩa tình Phương Nam của VTV9, ông vô cùng xúc động. Sau nhiều trao đổi nội bộ và được Chủ tịch, Tổng giám đốc cùng Hội đồng quản trị tập đoàn phê duyệt, ông quyết định trích một phần ngân sách từ lễ cưới của con gái Thảo Tiên và Justin Cohen (sẽ diễn ra ngày 7/12) để đóng góp cho bà con vùng lũ.

Theo ông, đây là lúc phải kề vai sát cánh cùng thành phố và các mạnh thường quân để hỗ trợ người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Việc lựa chọn nguồn đóng góp từ tiền mừng đám cưới không chỉ là hành động mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng thông điệp sâu sắc về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng — ở thời điểm mà miền Trung đang cần sự đoàn kết, đồng hành của cả nước.

Thông điệp mà vị tỷ phú muốn lan toả là trong lúc đất nước khó khăn, mỗi cá nhân dù trong hoàn cảnh nào vẫn có thể chia sẻ đau thương với đồng bào.

Đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam" tiếp sức đồng bào miền Trung

Nghĩa tình phương Nam 2025 quy tụ 24 nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Quang Dũng, Thanh Thảo, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Jimmii Nguyễn, Lê Hiếu, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Giang Hồng Ngọc, nhóm MTV, Cece Trương, Bạch Công Khanh, Ôn Vĩnh Quang, Jack Long… Chương trình được dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang và BTV Thúy Hằng mang đến sự liền mạch và cảm xúc cho khán giả tại điểm diễn lẫn người xem truyền hình.

Ngoài 2.000 vé được bán ra, ban tổ chức còn bố trí khu vực riêng cho 3.000 người vào cửa tự do để có thể trực tiếp ủng hộ đồng bào miền Trung. Chương trình còn được tiếp sóng trên kênh truyền hình là An ninh TV; báo và đài phát thanh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Tây Ninh, cũng như trên các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, giúp hàng triệu khán giả trên cả nước cùng hướng về miền Trung.

Ban tổ chức công bố: toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc, cùng các đóng góp riêng lẻ như từ ông Johnathan Hạnh Nguyễn, sẽ chuyển vào Quỹ Tấm lòng Việt để hỗ trợ cứu trợ, tái thiết nhà cửa và sinh kế cho người dân vùng lũ.

Đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà là biểu hiện rõ nét của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, khi nghệ sĩ, doanh nhân và cộng đồng cùng chung tay san sẻ.

Với số tiền quyên góp hơn 20 tỷ đồng, chương trình hy vọng sẽ mang đến những đóng góp thiết thức nhất, giúp những mái nhà sập đổ được khôi phục, vùng rốn lũ sạt lở, dòng đời bị xáo trộn... sẽ sớm được tái thiết, người dân sớm ổn định lại cuộc sống.