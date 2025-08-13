Tỷ phú giàu nhất Singapore qua đời, thọ 98 tuổi

Gia đình cho biết ông ra đi thanh thản trong vòng tay của người thân. Theo xếp hạng của Forbes, ông là người giàu nhất Singapore trong năm 2025 với khối tài sản ước tính khoảng 13 tỷ USD, chủ yếu đến từ cổ phần chi phối tại Tập đoàn Nippon Paint Holdings (Nhật Bản).

Tỷ phú Goh Cheng Liang, người sáng lập tập đoàn sơn và chất phủ Wuthelam Group. Ảnh: Forbes

Từ tay trắng đến đế chế sơn tỷ đô

Tạp chí Tri thức dẫn thông tin cho hay, cuộc đời của ông Goh Cheng Liang là một câu chuyện kinh điển về ý chí vươn lên từ nghèo khó. Sinh trưởng trong một gia đình đông anh em, ông từng trải qua tuổi thơ trong một căn phòng thuê chật chội với giá chỉ 3 SGD/tháng tại đường River Valley. Khi Thế chiến II nổ ra, ông phải sang Muar (Johor, Malaysia) để phụ giúp anh rể bán lưới đánh cá trước khi quay trở lại Singapore vào năm 1943.

Sự nghiệp kinh doanh của ông khởi đầu không mấy suôn sẻ với việc bán nước giải khát thất bại. Không nản lòng, ông chuyển sang làm việc tại một cửa hàng kim khí. Bước ngoặt đến vào năm 1949 khi ông quyết định mua lại những thùng sơn cũ mà quân đội Anh thanh lý. Bằng sự mày mò, tự học hỏi cách pha chế, ông đã tạo ra nhãn hiệu sơn của riêng mình mang tên Pigeon.

Công việc kinh doanh của ông thực sự cất cánh vào năm 1950, khi nguồn cung hàng hóa nhập khẩu trở nên khan hiếm, tạo cơ hội cho các sản phẩm nội địa. Nắm bắt thời cơ, ông đã phát triển mạnh mẽ thương hiệu của mình. Sau đó, ông hợp tác với Nippon Paint để trở thành nhà phân phối chính thức, rồi tiến tới thành lập Wuthelam Holdings vào năm 1974. Từ đó, công ty của ông không ngừng lớn mạnh, trở thành một tập đoàn toàn cầu và hiện nắm giữ gần 60% cổ phần của Nippon Paint.

Gia đình cho biết, ông Goh Cheng Liang ra đi thanh thản trong vòng tay của người thân. Ảnh: Sohu

"Ngọn hải đăng của lòng nhân ái và sức mạnh"

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, ông Goh Cheng Liang lại là một người có đời tư kín tiếng và khiêm nhường. Theo tờ Tạp chí Thương gia, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tờ The Business Times vào năm 1997, ông chia sẻ triết lý của mình là không bao giờ muốn niêm yết công ty đại chúng. "Thứ nhất, tôi không phải là nhà quản lý chuyên nghiệp. Thứ hai, khi những nhà quản lý chuyên nghiệp gia nhập, tôi không biết cách dẫn dắt hay thúc đẩy họ", ông bày tỏ. Ngoài mảng sơn, gia đình ông còn đầu tư vào bất động sản và y tế, tiêu biểu là việc phát triển rồi bán lại trung tâm thương mại Liang Court và Bệnh viện Mount Elizabeth.

Phần lớn cuộc đời mình, ông dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động thiện nguyện. Năm 1995, với sự giúp đỡ của cố Tổng thống Singapore Wee Kim Wee, ông đã thành lập Quỹ Goh Foundation để hệ thống hóa các hoạt động vì cộng đồng. Quỹ đã đóng góp to lớn cho nghiên cứu y tế, đặc biệt là điều trị ung thư, thông qua việc tài trợ xây dựng Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore (NCCS) và Trung tâm Xạ trị Proton Goh Cheng Liang. Quỹ cũng tài trợ cho các nghiên cứu về ung thư ở trẻ em, các bệnh về thấp khớp và miễn dịch, đồng thời hỗ trợ phát triển chương trình chăm sóc giảm nhẹ.

Không chỉ ở Singapore, ông còn đóng góp xây dựng đường sá, hệ thống nước sạch và nhiều trường học tại quê hương tổ tiên ở huyện Đại Ngô, Triều Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Trong mắt gia đình, ông là một người cha, người ông ấm áp, hài hước, yêu thích những khoảnh khắc sum vầy bên con cháu qua các hoạt động như đi thuyền, câu cá, du lịch và thưởng thức ẩm thực. Con trai cả của ông, ông Goh Hup Jin, chia sẻ: "Cha tôi là ngọn hải đăng của lòng nhân ái và sức mạnh. Ông đã dạy chúng tôi sống với lòng trắc ẩn và sự khiêm nhường".

Ông Goh Cheng Liang có ba người con là ông Goh Hup Jin, ông Goh Chuen Jin và bà Goh Chiat Jin, cùng tám người cháu và một người chắt.