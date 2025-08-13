Mua công ty của Vingroup, Tập đoàn vốn hóa 160 tỷ USD sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong 1 lĩnh vực then chốt

Thủ tướng tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm. Ảnh: VGP

Chiều qua (12/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng chúc mừng, đánh giá cao trong chuyến thăm này của ông Cristiano Amon, khi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Qualcomm đã ký Thỏa thuận hợp tác hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm.

Thủ tướng muốn Tập đoàn Qualcomm hợp tác với doanh nghiệp, viện, trường, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia của Việt Nam để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, sản xuất của tập đoàn và đối tác.

Thủ tướng đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam, đặc biệt trong các công nghệ lõi, công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn của chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Việt Nam đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đột phá để tạo thuận lợi, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác như chính sách miễn thị thực có thời hạn với giới chuyên gia, nhà khoa học công nghệ hàng đầu trong công nghiệp công nghệ số chất lượng cao

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các nhà đầu tư hoạt động có lợi nhuận, hiệu quả, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

"Việt Nam sẽ là trung tâm về nghiên cứu và phát triển AI"

Chủ tịch Qualcomm khẳng định tập đoàn sẵn sàng tăng hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo nhân lực cho Việt Nam. Ảnh: VGP

Gặp Thủ tướng, Chủ tịch Qualcomm bày tỏ kỳ vọng vào tương lai phát triển của Việt Nam, cũng như đánh giá cao chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lãnh đạo Tập đoàn Qualcomm nhìn nhận nhiều đối tác Việt Nam của Qualcomm như Viettel, VNPT, FPT... đã trưởng thành nhanh chóng.

Ông chia sẻ về hoạt động và đề xuất kế hoạch hợp tác của tập đoàn tại thị trường Việt Nam để phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo như AI, bán dẫn, sản xuất thiết bị IoT, điện tử, điện thoại thông minh; từ đó góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh cao.

Chủ tịch Qualcomm tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm của khu vực về nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Ông khẳng định Qualcomm sẵn sàng tăng hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo nhân lực cho Việt Nam.





Tập đoàn sở hữu hơn 140.000 bằng sáng chế

Qualcomm hiện có giá trị vốn hóa khoảng 160 tỷ USD. Ảnh: Qualcomm

Qualcomm hiện là tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ vô tuyến, thông tin di động tiên tiến 5G, có trụ sở tại Mỹ, với giá trị vốn hóa khoảng 160 tỷ USD. Trong những năm qua, Tập đoàn Qualcomm hoạt động theo mô hình sản xuất không sở hữu nhà máy (fabless), với mức đầu tư cho R&D khoảng 70 tỷ USD, sở hữu hơn 140.000 bằng sáng chế và dẫn đầu trong công nghệ 5G.

Tập đoàn đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực AI tại biên (EDge AI), được sử dụng trong các thiết bị như điện thoại, ô tô, kính thực tế mở rộng (XR) và máy tính xách tay.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Qualcomm đã hoạt động trên 20 năm với nhiều dấu mốc quan trọng. Năm 2020, tập đoàn thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đầu tiên ở Đông Nam Á, đặt tại Hà Nội, tập trung vào phát triển công nghệ liên quan đến kết nối di động và thiết bị đầu cuối.

Đặc biệt, vào tháng 4/2025, Qualcomm công bố mua lại MovianAI - công ty AI tạo sinh thuộc VinAI (Vingroup) và thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội. Đây là trung tâm AI lớn thứ ba toàn cầu của tập đoàn, sau Mỹ và Ấn Độ.