Thương vụ trị giá gần 930.000 tỷ đồng đang thu hút sự chú ý, nhưng điều khiến mọi chuyện trở nên phức tạp lại không nằm ở số tiền được đề nghị.

Một thương vụ có giá trị lên tới hàng chục tỷ euro đang thu hút sự chú ý tại châu Âu khi tỷ phú trẻ bất ngờ đề nghị mua lại công ty đầu tư thuộc sở hữu của 8 người thừa kế. Đáng chú ý, lời đề nghị xuất hiện đúng thời điểm các thành viên gia đình chưa tìm được tiếng nói chung về việc quản lý cơ nghiệp do người cha quá cố để lại.

Theo Reuters, tỷ phú người Czech Michal Strnad đã đề nghị chi 30 tỷ euro, tương đương gần 930.000 tỷ đồng, để mua lại Delfin, công ty đầu tư của gia tộc Del Vecchio tại Italy.

Michal Strnad sinh năm 1992, hiện 34 tuổi, là người đứng đầu Czechoslovak Group (CSG), tập đoàn công nghiệp quốc phòng hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất vũ khí, đạn dược và phương tiện quân sự. Đầu năm 2026, CSG niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Amsterdam, đánh dấu bước phát triển đáng chú ý của tập đoàn.

Không chỉ tập trung vào công nghiệp quốc phòng, vị tỷ phú trẻ còn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác. Trước đó, Michal Strnad đã mua 14% cổ phần hãng sản xuất lốp xe Pirelli của Italy.

Tỷ phú người Czech Michal Strnad, 34 tuổi, bất ngờ đề nghị chi 30 tỷ euro để mua lại công ty đầu tư Delfin của gia tộc Del Vecchio tại Italy (Ảnh Reuters)

Tuy nhiên, đề nghị mua lại Delfin có quy mô lớn hơn nhiều. Công ty này sở hữu danh mục cổ phần niêm yết có giá trị thị trường ước tính khoảng 43 tỷ euro, tương đương hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Điều đáng chú ý là mức giá Strnad đưa ra thấp hơn khoảng 30% so với giá trị tài sản ròng ước tính của Delfin. Đây có thể trở thành một trong những vấn đề khiến các cổ đông phải cân nhắc trước khi quyết định.

Theo Bloomberg, nếu không thể mua lại toàn bộ công ty, Strnad sẵn sàng mua tối thiểu 62,5% cổ phần để nắm quyền kiểm soát. Tỷ lệ này tương đương phần sở hữu của 5 trong tổng số 8 người thừa kế, bởi mỗi người hiện nắm giữ 12,5% cổ phần Delfin.

Nhưng việc mua lại không đơn giản chỉ là đạt được thỏa thuận về giá. Các quy định quản trị của Delfin đặt ra những hạn chế đối với việc chuyển nhượng cổ phần, khiến thương vụ cần có sự đồng thuận giữa những người thừa kế.

Delfin hiện thuộc sở hữu của 8 người thừa kế cố tỷ phú Leonardo Del Vecchio, mỗi người nắm giữ 12,5% cổ phần, với danh mục đầu tư niêm yết trị giá khoảng 43 tỷ euro (Ảnh Substackcdn)

Công ty đầu tư Delfin gắn liền với tên tuổi Leonardo Del Vecchio, cố tỷ phú người Italy. Sinh năm 1935 tại Milan, Del Vecchio bắt đầu sự nghiệp với công việc chế tạo linh kiện kim loại. Năm 1961, ông thành lập Luxottica, một doanh nghiệp sản xuất linh kiện kính mắt nhỏ, trước khi phát triển thành tập đoàn hàng đầu thế giới.

Luxottica sau đó sở hữu những thương hiệu nổi tiếng như Ray-Ban và Oakley. Năm 2018, doanh nghiệp này hợp nhất với Essilor của Pháp, hình thành EssilorLuxottica, tập đoàn có quy mô hàng đầu thế giới trong ngành kính mắt.

Thông qua Delfin, gia tộc Del Vecchio hiện nắm giữ khoảng 32,4% cổ phần EssilorLuxottica. Công ty đầu tư gia đình còn sở hữu các khoản đầu tư lớn tại những doanh nghiệp tài chính như Generali, UniCredit và Monte dei Paschi di Siena.

Leonardo Del Vecchio qua đời năm 2022, để lại khối tài sản khổng lồ cùng cơ cấu thừa kế phức tạp. Quyền sở hữu Delfin được chia đều cho 8 người, gồm 6 người con, người vợ góa Nicoletta Zampillo và con trai riêng của bà từ cuộc hôn nhân trước.

Leonardo Del Vecchio xây dựng đế chế kính mắt toàn cầu, sở hữu những thương hiệu nổi tiếng như Ray-Ban và Oakley (Ảnh BMG)

Mặc dù mỗi người được hưởng 12,5% cổ phần, việc điều hành công ty không phải lúc nào cũng đạt được sự thống nhất. Theo Reuters, ba người thừa kế gồm Paola Del Vecchio, Luca Del Vecchio và Rocco Basilico đã đề nghị tòa án tại Luxembourg xem xét thay đổi quy định về bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị.

Nhóm này muốn thay yêu cầu đồng thuận tuyệt đối bằng cơ chế biểu quyết với tỷ lệ hai phần ba. Nếu được chấp thuận, thay đổi có thể ảnh hưởng đáng kể đến cán cân quyền lực trong công ty.

Những bất đồng còn xuất hiện trong vấn đề phân phối lợi nhuận, dù Delfin ghi nhận lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ euro trong năm 2025.

Thương vụ gần 930.000 tỷ đồng xuất hiện giữa lúc các thành viên gia tộc Del Vecchio bất đồng về quyền quản lý tài sản (Ảnh LinkedIn)

Đáng chú ý, Leonardo Maria Del Vecchio, một trong những người con của cố tỷ phú, từng tìm cách mua lại cổ phần của các thành viên khác nhằm gia tăng quyền sở hữu trong doanh nghiệp gia đình.

Giữa bối cảnh đó, đề nghị gần 930.000 tỷ đồng từ một nhà đầu tư bên ngoài bất ngờ xuất hiện, đặt những người thừa kế trước lựa chọn quan trọng. Leonardo Maria Del Vecchio đã xác nhận được thông báo về lời đề nghị mua lại. Tuy nhiên, ông bày tỏ mong muốn bảo vệ cơ nghiệp mà cha mình đã dành cả cuộc đời gây dựng.

Lời đề nghị của Strnad có hiệu lực trong 30 ngày kể từ thời điểm đưa ra. Đến cuối tháng 10/2026, chưa có thỏa thuận mua bán chính thức nào được công bố.

Nếu thương vụ thành công, quyền kiểm soát công ty đầu tư sở hữu cổ phần tại hàng loạt doanh nghiệp lớn của châu Âu có thể chuyển khỏi tay gia tộc Del Vecchio. Ngược lại, nếu 8 người thừa kế không tìm được tiếng nói chung, đề nghị gần 930.000 tỷ đồng có thể không trở thành giao dịch thực tế.

Sau hơn 60 năm kể từ ngày Leonardo Del Vecchio thành lập doanh nghiệp nhỏ đầu tiên, tương lai đế chế mà ông gây dựng giờ đây phụ thuộc vào quyết định của những người được thừa hưởng cơ nghiệp.

Nguồn: Reuters