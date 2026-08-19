HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook

Khả Văn
|

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần lập tức từ bỏ thói quen gửi hình ảnh này để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.

Theo Công an Thành phố Đồng Nai, thời gian gần đây, trên các hội nhóm Facebook, Zalo cộng đồng thường xuyên xuất hiện những bài đăng với nội dung như: “Nhặt được căn cước công dân”, “Ai mất giấy phép lái xe liên hệ nhận lại”, “Nhặt được thẻ ngân hàng, giấy đăng ký xe”, kể cả điện thoại di động... kèm theo hình ảnh rõ nét các loại giấy tờ tùy thân và hình ảnh chân dung của người bị mất.

- Ảnh 1.

Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, chỉ với một bức ảnh chứa thông tin cá nhân, các đối tượng xấu có thể dễ dàng chắp vá với những dữ liệu khác của bạn trên không gian mạng. Từ khối dữ liệu này, chúng có thể dựng lên các kịch bản lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, ngân hàng hay công ty tài chính. Thậm chí, thông tin của bạn còn có nguy cơ bị sử dụng vào các mục đích trái pháp luật, khiến chủ nhân thực sự của giấy tờ vướng vào những rắc rối pháp lý không đáng có.

Hiện nay, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026) quy định dữ liệu cá nhân của mỗi công dân phải được tôn trọng và bảo vệ; việc thu thập, sử dụng, công khai hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân phải bảo đảm đúng căn cứ pháp luật và đúng mục đích.

Bên cạnh đó, Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi xử lý dữ liệu cá nhân phải áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, không để dữ liệu bị lộ, lọt hoặc bị sử dụng trái phép.

Thực tế cho thấy, chỉ từ hình ảnh một căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe được đăng công khai, các đối tượng có thể kết hợp với thông tin thu thập trên mạng xã hội để dựng lên các kịch bản lừa đảo như giả danh cơ quan Nhà nước, ngân hàng, công ty tài chính; mở tài khoản, xác thực thông tin hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Vì vậy, khi nhặt được giấy tờ tùy thân của người khác, người dân không nên đăng tải hình ảnh đầy đủ lên mạng xã hội. Cách xử lý đúng là nhanh chóng bàn giao cho Công an phường, xã hoặc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nơi gần nhất. Cơ quan Công an sẽ thực hiện các biện pháp xác minh, liên hệ và trao trả cho chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật, vừa bảo đảm quyền lợi của người bị mất, vừa bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân.Lòng tốt luôn cần được lan tỏa, nhưng cần thực hiện đúng cách. Mỗi người dân hãy cùng nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, văn minh và phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Công an TP Đồng Nai

Đừng dùng Gemini hay ChatGPT nữa, chuyển sang ứng dụng miễn phí có tên Quizlet này hay hơn nhiều
Tags

tội phạm công nghệ cao

dữ liệu cá nhân

Zalo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại