Tuyệt chiêu làm trứng cút lộn xào me ngon hết ý

Nguyên liệu:

+ 20 quả trứng cút lộn

+ 50g me

+ 2 củ hành khô

+ Đường, ớt tươi, gừng, bột canh, nước, rau răm vừa đủ

+ 50g lạc

Nguyên liệu để nấu món trứng cút lộn xào me (Ảnh: Internet).

Cách làm:

Bước 1: Trứng cút lộn rửa sạch, cho vào nồi luộc khoảng 10 phút cho trứng chín. Sau đó vớt trứng vào nước lạnh để nguội, bóc vỏ trứng.

Trứng cút lộn rửa sạch, đun chín (Ảnh: Internet).

Bước 2: Cho trứng cút lộn đã bóc vỏ vào chảo chiên sơ khoảng 3 phút để trứng săn lại.

Bước 3: Me cho vào bát, đánh tan me ra rồi lọc bỏ bã. Nước me hòa với đường nếm thấy độ ngọt và chua cân bằng là được.

Bước 4: Ớt thái nhỏ, hành khô thái mỏng, gừng mài nhỏ, rau răm nhặt sạch. Lạc rang chín, xát vỏ, giã dối.

Đun hỗn hợp me và trứng cút lộn cho đến khi sánh lại (Ảnh: Internet).

Bước 5: Đổ nước me đường vào, đun cho đến khi nước me hơi sệt lại, sau đó cho trứng cút lộn và nước trứng cút vào. Chú ý, lúc này bạn nên lật nhẹ quả trứng.

Bước 6: Đun trứng cút và nước me khoảng 4 phút, sau đó cho trứng cút lộn sốt me ra đĩa, rắc lạc rang lên là bạn đã có món trứng cút lộn xào me ngon đậm vị.

Món trứng cút lộn xào me thơm ngon, nóng hổi (Ảnh: Internet).



Chúc bạn thành công!