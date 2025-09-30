Tuyển Việt Nam "thay máu": Thầy Kim gạch tên Nguyễn Filip, gọi trở lại sao Việt kiều giá 30 tỷ

Ngày 30/9, HLV trưởng Kim Sang-sik công bố danh sách 24 cầu thủ tập trung đợt 4/2025 của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho 2 trận đấu then chốt với Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trong số 24 gương mặt, có đến 7 cầu thủ thuộc lứa U23 được đôn lên tuyển quốc gia, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh.

Đây đều là những nhân tố nổi bật trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Việc HLV Kim Sang-sik mạnh dạn trao cơ cho lớp trẻ được xem là động thái táo bạo, mang tính chiến lược, khi ông muốn sớm tạo sự kế cận và xây dựng một đội hình mới cho tương lai.

Hàng loạt nhân tố mới được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở đợt tập trung lần này.

Đáng chú ý, ở vị trí thủ môn, thầy Kim quyết định trao cơ hội cho Đặng Văn Lâm. Phong độ ấn tượng trong chuỗi bất bại (thắng 4, hòa 1) cùng CLB Ninh Bình tại V.League 2025/26 đã giúp thủ thành Việt kiều này được trở lại tuyển Việt Nam.

Trước đó, Văn Lâm từng gây sốt ký hợp đồng 4 năm, nhận lót tay 30 tỷ đồng với CLB Ninh Bình. Nhưng quãng thời gian thi đấu ở hạng Nhất cũng là lúc anh không được gọi lên ĐTQG. Phải đến khi đội bóng chủ quản lên V.League, cơ hội mới lại đến với thủ môn này.

Cùng lúc ấy, một thủ môn Việt kiều khác là Nguyễn Filip lại đánh mất phong độ, không ít lần mắc sai sót trong màu áo CLB CAHN. Điều này khiến anh bị HLV Kim Sang-sik gạch tên.

Văn Lâm trở lại tuyển Việt Nam sau 1 năm vắng bóng.

Ngoài những nhân tố mới, ông thầy người Hàn Quốc không bỏ quên sự ổn định. Danh sách vẫn giữ nguyên bộ khung quen thuộc với những cựu binh dạn dày kinh nghiệm trận mạc như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh hay Nguyễn Tiến Linh.

Thời gian qua, chuyên môn đánh giá, điểm yếu lớn nhất hiện nay của tuyển Việt Nam nằm ở hàng thủ, khi nhiều trung vệ trụ cột không còn duy trì phong độ cao hoặc gặp vấn đề thể lực.

Bởi vậy, sự xuất hiện của loạt gương mặt mới như Trung Kiên, Xuân Bắc hay Nhật Minh được coi là điều cần thiết, vừa để thử nghiệm nhân sự, vừa để tìm giải pháp lâu dài cho tương lai.

U23 Việt Nam vừa có 2 giải đấu thành công.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 4/10 tại TP.HCM, ngay sau khi vòng 6 V.League 2025-2026 khép lại. Hai trận gặp Nepal diễn ra sát nút: lượt đi trên sân Gò Đậu (Bình Dương) ngày 9/10, lượt về tại Thống Nhất (TP.HCM) ngày 14/10. Ban đầu, trận lượt về dự kiến tổ chức ở Kathmandu (Nepal), nhưng AFC đã không chấp thuận vì lo ngại vấn đề an toàn, qua đó trao quyền đăng cai lại cho Việt Nam.

Với lợi thế sân nhà cả 2 trận, thầy trò Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trên bảng xếp hạng bảng F. Hiện tại, Việt Nam đang xếp thứ 2 với 3 điểm sau 2 lượt trận, kém Malaysia (6 điểm), bằng điểm Lào nhưng xếp trên nhờ hiệu số, và vượt xa Nepal (0 điểm).

Rõ ràng, nếu giành trọn 6 điểm trước Nepal, tuyển Việt Nam không chỉ củng cố vững chắc vị trí trong top 2 mà còn tạo đà tâm lý quan trọng cho chặng đường còn lại của vòng loại.

Trong trường hợp tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ càng tiến gần tới tấm vé duy nhất ở bảng F giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027.