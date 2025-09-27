Bi hài bóng đá Malaysia: Bị FIFA phạt vì giả mạo giấy tờ, quay sang đổ lỗi cho… LĐBĐ Indonesia

Người hâm mộ bóng đá Malaysia đang trải qua những giờ phút “tăm tối” bởi tin dữ đến từ FIFA. 7 cầu thủ nhập tịch bị phạt tiền, cấm thi đấu 12 tháng, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị xử phạt. Tất cả bởi lý do giả mạo giấy tờ.

Nếu kháng cáo bất thành, nguy cơ tuyển Malaysia bị xử thua trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 là điều khó tránh. Thậm chí, tuyển Malaysia còn có thể bị cấm thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2031.

Trên mạng xã hội, một bộ phận người hâm mộ Malaysia bày tỏ sự thất vọng với FAM. Nhưng cùng với đó, cũng có một bộ phận lại hướng sự giận dữ sang phía… LĐBĐ Indonesia (PSSI).

Đội tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị xử thua.

Vào ngày 25/9, tức 1 ngày trước khi FIFA đưa ra án về vụ giả mạo giấy tờ, nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của Malaysia đã viết trên trang mạng xã hội X:

"Có tin đồn rằng một số thực thể nước ngoài đang cố gắng phá hoại tuyển Malaysia, bởi vì họ lo ngại về sự trỗi dậy của ĐTQG của chúng ta. Những thực thể này dường như rất gần gũi với ban lãnh đạo cấp cao của FIFA".

Và rồi đến ngày 26/9, thông báo chính thức đã được FIFA phát đi. Có những ý kiến cho rằng nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) hoặc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi khiếu nại lên FIFA. Góc nhìn vốn không mấy thiện chí với bóng đá Indonesia càng khiến các CĐV Malaysia chĩa mũi dùi về phía PSSI.

Dàn cầu thủ nhập tịch giúp tuyển Malaysia "lột xác", lần đầu thắng được tuyển Việt Nam sau 11 năm.

Tới ngày hôm nay (27/9), Hoàng thân Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim (chủ tịch CLB Johor Darul Ta’zim, người khởi xướng dự án “Cách mạng Hổ Mã Lai” để tìm kiếm các cầu thủ nhập tịch gốc Malaysia trên khắp thế giới) đã có nhiều chia sẻ trên mạng xã hội X.

“FAM đã tuân thủ quy trình và hợp tác với FIFA cũng như Chính phủ Malaysia. FIFA đã phê duyệt trước đó, nhưng tại sao quyết định lại thay đổi vào lúc này? Điều gì đã khiến FIFA đột nhiên đưa ra quyết định như vậy? Liệu có yếu tố bên ngoài nào can thiệp vào quyết định của FIFA không?”, ông Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim viết trên trang cá nhân.

Đến buổi chiều, vị chủ tịch CLB Johor Darul Ta’zim lại đăng tải nhiều bài viết ám chỉ tính minh bạch trong quyết định của FIFA. Đặc biệt trong số này có tấm ảnh chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erik Thohir đang cười tươi cùng chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Ông Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim đăng lại bài viết có nội dung tố FIFA "tiêu chuẩn kép", kèm theo đó là bức ảnh chủ tịch FIFA và chủ tịch PSSI đang cùng nhau cười tươi.

Những phản ứng của ông Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim và một bộ phận người hâm mộ Malaysia lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi.

Trên thực tế, dù lá đơn khiếu nại có đến từ đơn vị nào đi chăng nữa, dù là VFF hay PSSI, phía nộp đơn cũng không có lỗi gì. FAM phải tự trách bản thân mình trước vì việc bị FIFA xử phạt do giả mạo giấy tờ.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia cũng không thể đổ lỗi cho bất kỳ “thực thể nước ngoài” nào, bởi việc nhập tịch cầu thủ là do FAM thực hiện. Việc FAM bị tố cáo và xử phạt góp phần đảm bảo sự công bằng của bóng đá thế giới, điều mà FIFA luôn nỗ lực hướng đến.

"FAM có thể kháng cáo. Sau khi kháng cáo, quá trình này sẽ được chuyển đến Ủy ban Phúc thẩm. Nếu FAM vẫn không hài lòng, vụ việc thậm chí có thể được đưa lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao)”, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul nói.

Rõ ràng, FAM có thể theo kiện đến cùng. Nhưng một khi bị xác định họ làm sai, việc dư luận bóng đá Malaysia đổ lỗi cho bên thứ ba trong vấn đề này sẽ trở thành chuyện nực cười!