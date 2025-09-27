Tuyển Malaysia khiến các CLB châu Âu và Nam Mỹ vạ lây, tiền đạo từng xé lưới ĐTVN nguy cơ thất nghiệp

“Deportivo Alavés vừa bị dội “một gáo nước lạnh” vào thứ Sáu tuần này (26/9). FIFA đã tuyên bố lệnh cấm 12 tháng đối với Facundo Garcés vì "làm giả giấy tờ" để được thi đấu cho tuyển Malaysia.

Lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực ngay lập tức, khiến Garcés phải tạm dừng mọi kế hoạch thi đấu cho tuyển Malaysia hay CLB Deportivo Alavés”, tờ Marca của Tây Ban Nha viết.

Facundo Garcés là trụ cột tại hàng thủ Deportivo Alavés khi chơi trọn vẹn 540 sau 6 vòng đấu vừa qua của La Liga 2025/26. Bởi thế, việc thiếu vắng trung vệ này ở trận gặp Mallorca vào đêm nay (27/9) thực sự là tổn thất lớn với Deportivo Alavés.

Facundo Garcés bị treo giò khi đang 26 tuổi, độ tuổi sung sức nhất của đời cầu thủ.

Và tất nhiên không chỉ có một mình CLB của Tây Ban Nha phải chịu ảnh hưởng. Gabriel Felipe Arrocha (CLB Unionistas, Tây Ban Nha ), Rodrigo Julián Holgado (CLB América de Cali, Colombia) và Imanol Javier Machuca (CLB Atlético Vélez Sarsfield, Argentina) cũng nằm trong số 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia bị treo giò. 3 cầu thủ còn lại là João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano thuộc biên chế Johor Darul Ta’zim (Malaysia).

Holgado từng ghi dấu ấn tại Chile trong màu áo Coquimbo Unido, rồi chuyển sang Colombia và lập công trong trận thắng tuyển Việt Nam. Tờ Emol (Chile) vì thế cũng đưa tin về vụ việc với thái độ không khỏi ngỡ ngàng. Trong khi đó, tờ Colombia AS thậm chí còn dự đoán Holgado sẽ bị CLB América de Cali chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Được biết thời hạn hợp đồng hiện tại giữa Rodrigo Julián Holgado và CLB América de Cali kéo dài đến hết năm 2026.

Holgado từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam trong trận thắng 4-0 của Malaysia hồi tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên giờ đây đội bóng này có nguy cơ bị xử thua 0-3.

Tình cảnh của Facundo Garcés, Gabriel Felipe Arrocha hay Imanol Javier Machuca có thể đỡ bi đát hơn vì thời hạn hợp đồng chủ quản còn với đội bóng dài hơn. Nhưng việc phải ngồi ngoài 1 năm chắc chắn sẽ khiến phong độ của họ bị ảnh hưởng.

Bản thân các CLB chủ quản chắc chắn cũng không thể hài lòng vì bỗng nhiên phải chịu thiệt do những vấn đề xuất phát từ tuyển Malaysia.

LĐBĐ Malaysia (FAM) khẳng định đã “hành động minh bạch và thiện chí”, đồng thời nhấn mạnh FIFA từng phê duyệt tư cách của các cầu thủ này. FAM tuyên bố sẽ kháng cáo và phối hợp cùng CLB chủ quản bảo vệ quyền lợi cầu thủ.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, cơ hội thắng kháng cáo là rất thấp. FIFA vốn xử cực nghiêm các hành vi gian lận giấy tờ. Các CLB như Alaves (Tây Ban Nha), Velez (Argentina) hay America de Cali (Colombia) cũng được dự báo sẽ nhanh chóng có động thái pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.