Cựu HLV Malaysia thốt lên câu cay đắng, cựu bộ trưởng tố cáo "âm mưu hãm hại bóng đá Malaysia"

QUAN CHỨC LÊN TIẾNG

Sau án phạt gây chấn động từ FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, nhiều nhân vật quyền lực trong chính trị và bóng đá Malaysia đã đồng loạt lên tiếng, khẳng định niềm tin vào tính minh bạch của quá trình nhập tịch và kêu gọi người hâm mộ sát cánh cùng đội tuyển quốc gia.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail nhấn mạnh rằng mọi quyết định về quốc tịch đều tuân thủ chặt chẽ theo pháp luật:

“Mỗi quyết định về quốc tịch được đưa ra theo Điều 19 (1) của Hiến pháp Liên bang. Quy trình nhập tịch chặt chẽ và nhiều lớp: tài liệu đầy đủ được kiểm tra, phỏng vấn được tiến hành, dữ liệu sinh trắc học được thu thập và xác minh kỹ lưỡng. Yêu cầu then chốt là sự hiện diện của người nộp đơn tại Malaysia, chứ không chỉ nộp từ nước ngoài. Tất cả quyết định đều tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật”.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail tuyên bố việc nhập tịch các cầu thủ cho tuyển Malaysia là hợp pháp.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Thể thao Khairy Jamaluddin cũng cho rằng sự việc đã vượt xa khuôn khổ bóng đá và cho rằng có một âm mưu ẩn sau câu chuyện này:

“Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã khẳng định quá trình cấp quốc tịch cho bảy cầu thủ được thực hiện đúng hiến pháp, pháp luật và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Chúng ta nên ủng hộ tiến trình kháng cáo và đoàn kết sau lưng đội tuyển quốc gia, thay vì gieo rắc chia rẽ. Đây là một âm mưu lớn hơn nhắm vào bóng đá Malaysia, tôi chắc chắn về điều đó”.

Tuyển Malaysia mạnh lên trông thấy nhờ dàn cầu thủ nhập tịch.

Thông điệp này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ hoàng gia, khi Thái tử Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim chia sẻ lại phát biểu của Khairy, thể hiện sự đồng lòng trong lúc FAM chuẩn bị nộp đơn kháng cáo án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ và lệnh cấm 12 tháng cho 7 cầu thủ gồm: Facundo Garces, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado.

Tuy nhiên trên thực tế, FIFA luôn điều tra rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra án phạt. Ngay cả việc cầu thủ nhập tịch ban đầu được FIFA cấp phép thi đấu dựa vào hồ sơ Liên đoàn bóng đá nước đó cung cấp, sau đó lại bị chính FIFA xử phạt khi phát hiện ra lỗi sai là điều đã từng xảy ra.

Có thể kể đến các trường hợp của tuyển Guinea Xích Đạo, Timor Leste và Bolivia. Tất cả đều bị phạt sau khi FIFA phát hiện sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Guinea Xích Đạo, Timor Leste và Bolivia đều bị FIFA xử thua trong những trận dùng cầu thủ nhập tịch trái quy định.

CỰU HLV TUYỂN MALAYSIA: ĐỪNG LÀM ẦM LÊN!

Ở góc nhìn chuyên môn, cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia Ong Kim Swee (hiện dẫn dắt CLB Persik Kediri của Indonesia), khẳng định bóng đá Malaysia cần có tầm nhìn dài hạn:

“Đừng làm ầm lên khi quá trình kháng cáo vẫn đang diễn ra. Tôi cảm thấy rất buồn với tình trạng này. Nó xảy ra quá bất ngờ. Ngay cả trước khi vấn đề này phát sinh, người Indonesia đã đặt câu hỏi về các cầu thủ của chúng ta.

Sau những gì đã xảy ra, đây không phải là lúc để chỉ trích. Chúng ta phải có hai kế hoạch A và B. Mọi quốc gia trên thế giới đều làm như vậy.

Chúng ta cần tự hỏi: Tuyển Malaysia có thể chấp nhận việc thi đấu mà không có những cầu thủ nhập tịch đó? Chúng ta còn tin rằng mình có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác hay không?”

Nếu kế hoạch A là hy vọng kháng cáo thành công, thì kế hoạch B mà ông Ong Kim Swee muốn nhắc đến chính là tập trung vào hệ thống đào tạo trẻ, phát triển cầu thủ nội địa có khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

HLV Ong Kim Swee từng giúp U23 Malaysia vô địch SEA Games 2011, giành HCB SEA Games 2017, lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2018. Tất cả đều dựa vào dàn cầu thủ bản địa.

Trong khi đó, nhà vô địch AFF Cup 2010 Safee Sali lên tiếng kêu gọi CĐV bình tĩnh và đoàn kết, thay vì vội vàng chỉ trích:

“Theo tôi, các đội bóng láng giềng đã bắt đầu lo lắng với sức mạnh của tuyển Malaysia. Giờ là lúc những cầu thủ khác cần đứng lên và tiếp tục duy trì đà tiến của đội bóng.

Nếu khi chiến thắng ta hò reo cùng nhau, thì lúc bị thử thách thế này chúng ta càng phải ủng hộ mạnh mẽ và không chia rẽ. Harimau Malaya là niềm tự hào của chúng ta. FIFA mới đưa ra chút thông tin mà đã có nhiều người vội vàng chỉ trích chính đất nước mình, dường như không kiên nhẫn chờ sự thật đầy đủ.

Người bị buộc tội giết người còn có luật sư và cơ hội bào chữa. Ở đây chưa chắc sai, nhưng nhiều người đã vội làm quan tòa. Khi đất nước bị cáo buộc, ta phải đồng lòng trước, sau đó hãy đánh giá bằng lý trí, không phải cảm xúc.”

Safee khẳng định: “Harimau Malaya là biểu tượng tự hào của người dân Malaysia và người hâm mộ cần sát cánh cùng đội tuyển trong mọi hoàn cảnh, dù ở đỉnh cao hay trong gian khó.”

Cựu tiền đạo Safee Sali là huyền thoại của bóng đá Malaysia.

Nhìn chung, dư luận Malaysia đang chờ đợi vào “phép màu” để lật ngược tình thế sau khi FIFA ra án phạt.

Tuy nhiên với việc có tới 7 cầu thủ nhập tịch phải nhận án, cơ hội để FAM cứu vãn tình hình là rất khó. Trong quá khứ, các đội bóng vi phạm chỉ cần có 1 trường hợp cầu thủ không hợp lệ đều đã bị FIFA xử phạt. Giờ đây, FAM phải lo gỡ rối tới 7 trường hợp. Đó là điều không hề đơn giản.