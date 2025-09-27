LĐBĐ châu Á ra thông cáo đầu tiên, hé lộ tiến trình xử lý vụ tuyển Malaysia gian lận cầu thủ

Trong nội dung thông cáo phát đi hôm nay (27/9), AFC khẳng định nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như những hệ quả tiềm tàng mà quyết định này có thể gây ra đối với các giải đấu do AFC tổ chức.

Trên cơ sở đó, AFC sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng tình hình, căn cứ theo các quy định áp dụng, sau khi tiến trình xử lý của FIFA được hoàn tất.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA "tuýt còi".

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xác định FAM gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu kèm tài liệu giả mạo để đăng ký 7 cầu thủ, gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Các cầu thủ này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jalil. Ngoài ra, Hector Alejandro Hevel Serrano còn thi đấu và ghi bàn ở cả trận gặp Nepal hôm 25/3/2025.

Tuyển Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 nhờ sức mạnh đến từ dàn cầu thủ nhập tịch.

Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 400.000 USD), còn 7 cầu thủ nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của họ đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

FAM có 10 ngày để gửi kháng cáo và đã tuyên bố sẽ làm điều này. Trong trường hợp kháng cáo bất thành, FAM có thể tiếp tục gửi đơn lên Toán án trọng tài thể thao (CAS). Nếu vẫn bị xác định vi phạm, khả năng tuyển Malaysia bị AFC xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal là khó tránh khỏi.