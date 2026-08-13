Tuyến đường sắt 9.000 tỷ đồng trên đảo nổi tiếng của Việt Nam nhìn từ trên cao: 3 tầng không gian và cuộc chạy đua với thời gian chưa từng có

Từ lòng đất lên mặt đất rồi vươn lên cao, tuyến LRT dài 17,59 km đang từng bước thành hình giữa đại công trường APEC ở Phú Quốc. Những mét ray hiệu chuẩn đầu tiên cũng vừa được lắp đặt, trong cuộc chạy đua với thời gian.

Clip: Tuyến đường sắt, ba tầng không gian giữa đại công trường APEC Toàn cảnh tuyến LRT Phú Quốc nhìn từ trên cao, trải dài giữa các hạng mục đang thi công rầm rộ tại khu vực Nam đảo. Công tác thi công đường sắt được triển khai song song với việc san lấp, tạo mặt bằng cho các hạng mục phụ trợ. Tại điểm đầu gần sân bay, tuyến LRT được thiết kế đi ngầm trước khi vươn lên mặt đất và nâng lên trên cao. Đoạn hầm ngầm khu vực sân bay được thi công theo dạng kết cấu hầm hộp bê tông cốt thép kiên cố. Bên trong hầm ngầm, công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục kết cấu hạ tầng. Tách khỏi đoạn ngầm, tuyến LRT tiếp nối bằng đoạn chạy trên mặt đất với phần nền đường đang dần lộ diện. Nền đường sắt kéo dài giữa công trường, phía xa là địa hình đồi núi đặc trưng của đảo ngọc Phú Quốc. Lưới thép được đan dày đặc trên nền bê tông, chuẩn bị cho công tác đổ bê tông kết cấu tiếp theo. Hai bên tuyến đường sắt được san lấp đồng bộ để mở rộng phạm vi thi công dự án. Máy móc cùng lực lượng công nhân tập trung thi công tại một đoạn nền tuyến sắp hoàn thành. Tng không gian thứ ba của hệ thống LRT: Đoạn tuyến đi trên cao. Hệ thống giàn giáo và lưới bảo vệ bao bọc đoạn kết cấu cầu cạn đang trong quá trình đổ bê tông. Đoạn LRT trên cao uốn lượn qua khu vực hạ tầng đang phát triển bứt phá nhìn từ flycam. Hệ thống cầu cạn liên hoàn tạo nên hành lang đường sắt trên cao hiện đại. Về cuối tuyến, đường sắt LRT tiếp tục hạ độ cao và đi ngầm tiến vào khu vực Trung tâm Hội nghị APEC. Sáng 11/8, một đoạn ray hiệu chuẩn được lắp đặt tại khu vực nền đường khoảng km16 Dự án sử dụng hệ thống ray khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, loại 60R2 chuyên dụng với chiều cao thân ray 180 mm và chiều dài 25 m mỗi thanh. Thanh ray hiệu chuẩn đóng vai trò làm thước đo chuẩn để kiểm tra, căn chỉnh các thiết bị đo hình học đường ray. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tặng quà động viên đội ngũ thi công tuyến LRT Phú Quốc. Có tổng chiều dài 17,59 km, tuyến LRT Phú Quốc với tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng được triển khai qua ba tầng không gian gồm ngầm, mặt đất và trên cao, với tốc độ thi công được đánh giá là chưa từng có tại Việt Nam.