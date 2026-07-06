Tuyến đường 83.000 tỷ đồng, kết nối sân bay 5 sao hàng đầu thế giới với Hà Nội do liên danh Sun Group làm chủ đầu tư có chuyển động mới

UBND tỉnh Bắc Ninh bổ sung hơn 145 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 để phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Ngày 3/7, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh đã ký Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 đối với dự án do cấp tỉnh quản lý từ nguồn ngân sách tỉnh ngoài cân đối.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Bắc Ninh bổ sung danh mục và phân bổ 145,178 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 để thực hiện Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Di dời, dịch chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ Km0+00 đến Km9+00.

Công trường tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội được triển khai khẩn trương - Ảnh: CTTĐT tỉnh Bắc Ninh

Việc kịp thời phân bổ vốn cho công trình khẩn cấp có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bắc Ninh đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Trước đó, tuyến đường đoạn qua địa bàn tỉnh từ Km9+00 đến Km27+766 đã được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 25.087 tỷ đồng, quy mô 10 làn xe, chiều dài đường chính khoảng 18,8 km, đi qua 6 xã, phường của tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực VI hướng dẫn chủ đầu tư quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định; thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Việc phân bổ hơn 145 tỷ đồng cho công trình khẩn cấp đoạn Km0+00 đến Km9+00 tiếp tục thể hiện quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh trong tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng Thủ đô trong thời gian tới.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội bao gồm 7km làm mới và 6,55 km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 290ha.

Tuyến đường thuộc địa phận các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (thành phố Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Bên cạnh đó, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, gồm 3 làn xe/nhánh, rộng 14 mét, dài 2,5 km giúp kết nối Sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Mô hình tuyến đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư.

Tuyến đường được xác định là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, tạo trục kết nối trực tiếp giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với vùng Thủ đô, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, đồng thời đáp ứng yêu cầu phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế; giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm khai thác công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Chính phủ định hướng Gia Bình đạt chuẩn quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững; phục vụ khai thác lưỡng dụng và hướng tới nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo đánh giá của Skytrax.

Dự kiến khi hoàn thành, toàn tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 41 km, tổng mức đầu tư lên đến 83.000 tỷ đồng.

Ngọc Khánh