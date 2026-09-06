Tuyến đường 6 tỷ USD sẽ hoàn thành vào năm 2027, kết nối trung tâm Hà Nội với sân vận động lớn nhất thế giới

Tuyến trục không gian Quốc lộ 1A dài 36,3 km, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 m, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6 tỷ USD, đươc khởi công vào tháng 5/2026.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa bàn các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ. Theo phương án được xác định, tuyến đi qua 18 phường, xã của Hà Nội .

Đây là tuyến đường cấp đô thị, thuộc loại trục chính đô thị. Mặt cắt ngang rộng tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và đường gom hai bên, mỗi bên 3 làn xe, cùng hệ thống dải phân cách và vỉa hè. Tuyến có tốc độ thiết kế 80km/h.

Toàn cảnh tuyến Quốc lộ 1A.

Tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với hàng loạt đại đô thị và không gian phát triển lớn ở phía Nam Thủ đô như Ocean Park, dự án của Trump Organization, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, Đô thị Phú Xuyên và Sun Urban City.

Đáng chú ý, dự án này sẽ đi qua Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, qua đó tăng khả năng kết nối trực tiếp với đại dự án thể thao quy mô lớn do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, được khởi công cuối năm 2025.

Dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng

Điểm nhấn của khu đô thị là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích khoảng 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới. Công trình được thiết kế với hệ thống mái che đóng mở tự động, đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA, đồng thời tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo và các giải pháp theo hướng ưu tiên công nghệ xanh.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A được kỳ vọng tạo thêm một trục giao thông xuyên suốt từ khu vực trung tâm Hà Nội xuống phía Nam Thủ đô, đồng thời tăng khả năng kết nối với các tuyến vành đai và mạng lưới giao thông liên vùng.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, xác nhận phương án tuyến và các nút giao chính dọc đường Quốc lộ 1A với tỷ lệ 1/500 thuộc dự án. Đây là bước nhằm hoàn thiện cơ sở để triển khai các hạng mục của tuyến đường theo phương án được phê duyệt.

Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Ở giai đoạn tiếp theo, thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng từ nút giao đường Lê Duẩn - Điện Biên Phủ thuộc phường Ba Đình đến đường Đại Cồ Việt (Vành đai 1), nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8km, kết nối trung tâm lịch sử của Thủ đô với cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố.

Theo kế hoạch, công trình và hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ được hoàn thành trong năm 2027 . Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến, trục không gian Quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ, tăng cường khả năng kết nối liên vùng và điều hòa giao thông tại cửa ngõ phía Nam.

Đồng thời, việc mở rộng tuyến Quốc lộ 1A cũng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến.

Dự án do liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.