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Bất chấp lệnh cấm, vì sao hơn 300 công ty Mỹ vẫn muốn ở Nga?

Minh Hằng
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Hơn 300 công ty này của Mỹ vẫn chưa có kế hoạch rời khỏi thị trường Nga.

Người dân mua hàng ở bên trong một khu chợ thực phẩm tại Saint Petersburg (Nga). Ảnh: Reuters

Người dân mua hàng ở bên trong một khu chợ thực phẩm tại Saint Petersburg (Nga). Ảnh: Reuters

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn TASS, Cố vấn Tổng thống Nga Anton Kobyakov cho biết, hiện có hơn 300 công ty Mỹ vẫn đang kinh doanh tại Nga và họ không có kế hoạch rời khỏi thị trường này.

Theo ông Anton Kobyakov: “Hơn 300 công ty Mỹ vẫn hiện diện tại thị trường Nga, bất chấp lệnh cấm trực tiếp của Mỹ hoặc tìm cách ngăn cản họ làm điều này". Ông cho biết, các nhà đầu tư phương Tây vẫn duy trì liên lạc với Nga và một số doanh nghiệp đến nay cũng vẫn tiếp tục hợp tác với nước này.

Cố vấn Tổng thống Nga chia sẻ, không ai muốn rời đi. Tất cả đều hiểu giá trị của những kênh liên lạc như vậy và biết rõ lợi ích kinh doanh của mình.

Đồng thời, ông khẳng định chính phủ Nga không gây trở ngại cho những doanh nghiệp quyết định ở lại nước này. Họ đều được đối xử bình đẳng như các công ty Nga và được coi là những thực thể đang vận hành nền kinh tế.

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Cố vấn Tổng thống Nga Anton Kobyakov trả lời phỏng vấn với truyền thông. Ảnh: TASS

Trên thực tế, chiến sự Nga - Ukraine nổ ra tháng 2/2022 đã châm ngòi cho làn sóng doanh nghiệp phương Tây rời Nga sau đó. Tính đến nay, theo số liệu của Trường Quản lý Yale, có hơn 1.000 doanh nghiệp ngoại đã rút hoạt động hoặc giảm quy mô kinh doanh tại Nga.

Một số doanh nghiệp bán tài sản tại đây hoặc chuyển giao việc quản lý cho các lãnh đạo hiện hành. Trong khi đó, một số như hãng xe Renault, chuỗi đồ ăn nhanh McDonald’s, hãng keo dán Henkel dù ký thỏa thuận rời đi nhưng sau này có thể mua lại tài sản ở Nga.

Kinh tế Nga tăng trưởng trở lại

Trước đó, vào ngày 19/8, tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Các dự án Quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác định việc khởi động một chu kỳ đầu tư mới trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và nhà ở là ưu tiên hàng đầu đối với nền kinh tế của quốc gia này.

Theo Tổng thống Putin, nhiều siêu dự án hướng tới xuất khẩu trong các ngành công nghiệp hóa chất, luyện kim, khai khoáng và hóa dầu đã qua giai đoạn đầu tư cao điểm, từ đó dẫn đến sự chậm lại trong tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư.

Người đứng đầu nước Nga cho biết, động lực kinh tế tổng thể của Nga tuy khiêm tốn nhưng vẫn tích cực. Minh chứng là tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức khoảng 1%. Đồng thời, trong nửa đầu năm nay, GDP của Nga đã tăng 0,6% và đạt mức 1,3% trong quý 2.

Theo TASS trích số liệu, chi tiêu của chính phủ cho công nghiệp - quân sự cùng đợt tăng gần đây của giá dầu, khí đã góp phần nâng đỡ nền kinh tế Nga. Theo đó, các lĩnh vực chính thúc đẩy GDP là bán lẻ, dịch vụ thực phẩm, giao hàng, bán buôn và sản xuất.

Sau hơn 4 năm mở chiến dịch quân sự tại, đồng thời chịu thêm hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga vẫn trụ vững và không sụp đổ như các dự báo ban đầu.

Tại cuộc họp ngày 19/8, theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, bất chấp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế, GDP thực tế của Nga đã tăng hơn 10% trong 3 năm qua. Hơn nữa, trong 5 năm qua, cơ cấu tăng trưởng kinh tế của Nga đã có sự chuyển dịch. Cụ thể, tỷ trọng xuất khẩu ròng trong nền kinh tế đã giảm gần 3 lần và nền kinh tế thực tế đã chuyển hướng sang thị trường nội địa. Đầu tư chiếm 23,3% GDP của Nga vào năm 2025, đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm qua.

Tags

Nga

doanh nghiệp Mỹ

kinh tế Nga

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