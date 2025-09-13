Chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko mới đây đã cho biết, nếu các quốc gia Baltic quyết định bắt giữ hoặc kéo tàu buôn Nga trái phép trên biển Baltic, chặn đường vận chuyển, nó sẽ bị coi là hành động của “bọn cướp biển”.

Theo ông, trong trường hợp này, tàu chiến của Hải quân hoặc các máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga sẽ buộc phải đánh chìm tàu của ‘bọn cướp biển’.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng, những nỗ lực của Hải quân Estonia nhằm ngăn chặn hoặc kiểm tra bất kỳ tàu chở dầu hoặc tàu buôn hợp pháp nào của Nga đang đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Nga, ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Baltic đều là hành động trái phép.

Nếu thuyền trưởng của những tàu chở dầu đó gửi tín hiệu SOS và báo cáo rằng họ đang bị cướp biển tấn công ở vùng biển quốc tế, Moscow sẽ coi hành động của Hải quân Estonia là hành vi cướp biển và nếu cần thiết sẽ đánh chìm tàu của những kẻ cố gắng tham gia vào hành vi cướp biển.

Vị chuyên gia Nga nhắc lại rằng, Hải quân Estonia đã bắt đầu thể hiện sự gia tăng hoạt động ở Biển Baltic bắt đầu từ đầu năm nay với tuyên bố là sẽ ngăn chặn hoạt động của các tàu chở dầu Nga thuộc “Hạm đội Bóng tối”.

Vào hồi tháng 5, họ thậm chí còn cố gắng bắt giữ một tàu chở dầu ở Vịnh Phần Lan đang trên đường từ Ấn Độ đến Liên bang Nga, mà quốc gia này cáo buộc là thuộc “Hạm đội Bóng tối” của Nga.

Vào thời điểm đó, một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của Nga đã được điều động lên không trung, sau đó các tàu của Hải quân Estonia đã phải bỏ chạy khỏi Vịnh Phần Lan.

Tuy nhiên, vị chuyên gia lưu ý rằng, các tàu chiến của Estonia, với sự hỗ trợ của NATO, rất có thể sẽ tiếp tục các nỗ lực khiêu khích ở Biển Baltic, tiếp tục cuộc săn lùng các tàu chở dầu của Nga.

Và chính quyền Moscow cũng ngay lập tức có các hành động đáp trả mạnh mẽ. Chỉ vài ngày sau sự cố ở Vịnh Phần Lan, Hải quân Nga đã bắt giữ tàu chở dầu Green Admire treo cờ Liberia rời cảng Sillamae của Estonia đến Rotterdam và đang đi qua lãnh hải của Liên bang Nga.