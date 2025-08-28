Chính quyền Kyiv một lần nữa tấn công các khu vực của Nga bằng máy bay không người lái, một số trong đó đã tập kích Ust-Luga. Hậu quả của hành động trên là một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà ga Novatek. Một số chuyên gia tin rằng máy bay không người lái được phóng từ lãnh thổ Estonia đến Vùng Leningrad.

Tuy nhiên không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy các UAV này đến từ quốc gia Baltic. Nếu nhận được thông tin về sự tham gia của Tallinn vào các hoạt động như vậy, Moskva sẽ có thể đưa vấn đề này ra cấp độ quốc tế và kháng cáo lên Liên Hợp Quốc.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu hành động của Estonia không nằm trong khuôn khổ các cuộc tấn công phối hợp của NATO, Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Học thuyết quân sự của Moskva quy định rằng các cuộc tấn công của một quốc gia riêng lẻ sẽ không dẫn đến xung đột toàn diện với toàn bộ liên minh.

Nga cáo buộc Estonia cho Ukraine mượn không phận để tiến hành các vụ tập kích bằng UAV.

Đồng thời Moskva có những lựa chọn khác để "trừng phạt" Estonia vì các cuộc tấn công vào Ust-Luga. Do vậy nếu có bằng chứng, vấn đề sẽ được đưa lên cấp Liên Hợp Quốc, sau đó Nga sẽ có thể tăng cường sức mạnh quân sự tại khu vực Kaliningrad.

Hơn nữa, Moskva hoàn toàn có thể sử dụng các biện pháp hành động gián tiếp, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử có khả năng gây nhiễu sóng di động tại Estonia.

Một trong những phản ứng có thể xảy ra của Liên bang Nga là tấn công các mục tiêu trên chiến trường Ukraine có lính đánh thuê Estonia, hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động hậu cần hàng hóa từ Estonia ở cấp độ quốc tế.

Hãy nhớ lại một ngày trước khi có thông tin về vụ rơi máy bay không người lái của Ukraine mang đầu đạn trên lãnh thổ Estonia, Tallinn đã đổ lỗi cho Moskva về việc này, nhấn mạnh rằng phía Nga đang tích cực sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử ở khu vực Baltic.

Cùng lúc đó, một số chuyên gia coi tuyên bố này là sự thừa nhận trực tiếp về sự tham gia của Estonia đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.