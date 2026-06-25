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Tuyên bố mới nhất từ Mỹ về vụ tấn công làm thiệt mạng hơn 160 học sinh, giáo viên Iran

Minh Hạnh
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Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, có thể sẽ không bao giờ biết được ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào một trường nữ sinh ở Iran ngày 28/2 khiến hơn 160 người thiệt mạng.

Hồi tháng 3, Reuters đưa tin một cuộc điều tra nội bộ ban đầu của quân đội Mỹ cho thấy, lực lượng Mỹ có khả năng phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công chết người ở Minab, miền nam Iran. Lầu Năm Góc sau đó đã nâng cấp cuộc điều tra, nhưng chưa công bố bất kỳ kết quả sơ bộ nào.

"Tôi không biết liệu họ có bao giờ giải quyết được vấn đề đó hay không", ông Trump nói với các phóng viên. "Tôi không biết liệu họ có giải quyết được vấn đề về việc ai là người có lỗi hay không, vì tên lửa bay khắp nơi, và những gì đã xảy ra thật kinh khủng".

"Có người nói rằng đó là tên lửa của chúng ta. Cũng có thể không phải. Tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy đó là tên lửa của chúng ta. Tôi không nghĩ đó là tên lửa của chúng ta", ông nói.

Vụ tấn công ngày 28/2 vào trường học ở Minab đã khiến hơn 160 trẻ em và giáo viên thiệt mạng. Theo Reuters , đây có thể là một cuộc tấn công nhầm mục tiêu, vì Mỹ sử dụng dữ liệu định vị lỗi thời.

Tuyên bố từ Mỹ về vụ tấn công trường học ở Iran khiến hơn 160 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công trường tiểu học Minab. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ toàn cầu, vì việc cố ý tấn công một trường học có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật nhân đạo quốc tế. Các quan chức Mỹ đã công khai khẳng định, Washington sẽ không bao giờ cố ý nhắm mục tiêu vào một trường học.

Ban đầu, Tổng thống Trump tuyên bố mà không có bằng chứng, rằng Iran phải chịu trách nhiệm. Sau đó, ông nói rằng ông không nắm được đủ thông tin về vụ tấn công, nhưng một cuộc điều tra đang được tiến hành và ông sẽ chấp nhận kết quả điều tra.

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