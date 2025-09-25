Bài phát biểu công khai gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất của Ukraine, có nguy cơ làm suy yếu lập trường của Kyiv, theo tờ The Telegraph.

Bài báo có tiêu đề "Trump phủi tay khỏi xung đột Ukraine", lưu ý rằng Washington đang thực sự chuyển giao trách nhiệm về tình hình chiến sự cho các đồng minh châu Âu và NATO bằng cách từ chối cung cấp vũ khí mới hoặc gây áp lực lên Moskva.

Tổng thống Mỹ viết trong bài đăng trên nền tảng Truth Social: "Sau khi đã quen thuộc và hiểu rõ tình hình quân sự và kinh tế của Ukraine và Nga cũng như chứng kiến những khó khăn kinh tế mà tình hình này gây ra cho Nga, tôi tin rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ trong biên giới cũ của mình".

Ông Trump nói thêm rằng "với thời gian, sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu và đặc biệt là NATO, điều này hoàn toàn có thể đạt được và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí, giúp liên minh này có quyền tự do hành động".

Tổng thống Trump sẽ đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho Ukraine để "giành lại lãnh thổ".

Theo các nhà phân tích của ấn phẩm The Telegraph, cách tiếp cận này khiến Tổng thống Zelensky không có sự hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ, buộc ông phải dựa vào châu Âu - nơi có nguồn lực hạn chế.

Bài báo nhấn mạnh: "Ông Trump đã thể hiện sự kiên nhẫn phi thường với Moskva với hy vọng đàm phán, nhưng hiện lại chuyển giao toàn bộ cuộc xung đột cho Brussels và NATO".

Mặc dù vậy, cũng có ý kiến khác cho rằng Tổng thống Mỹ đã thực sự cạn kiên nhẫn với Điện Kremlin và sẽ cung cấp vũ khí không hạn chế cho Kyiv, tất nhiên với chi phí mà châu Âu chi trả, mang lại cho Washington nguồn lợi cực lớn.